Football- Liga 1: Barcelone mate Madrid

Malgré une première période médiocre, Barcelone s’adjuge le Clásico en battant 3-0 le Real au stade Santiago Bernabeu pour la 17e journée.

C’est un petit renversement de scénario qui s’est produit aujourd’hui sur la pelouse du Santiago Bernabeu. Le Real Madrid dominait des Catalans méconnaissables en première période. Mais, après la mi-temps, le Barça s’est ressaisi et a marqué deux alors que, dans le même temps, les Madrilènes étaient réduits à dix depuis l’expulsion de Carvajal. Ce dernier a écopé d’un carton rouge pour avoir sauvé une balle de but de la main sur une occasion barcelonaise. Cela a été un Clasico cauchemardesque pour le Real Madrid qui a encaissé un troisième but par Vidal dans les arrêts de jeu.

Real Madrid : Navas – Carvajal, Ramos (c), Varane, Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos, Kovacic – Benzema, Ronaldo.

FC Barcelone : ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba – Rakitic, Busquets, Paulinho, Iniesta (c) – Messi, Suarez

Lepoint.fr