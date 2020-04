Fonds Force Covid-19 : Mohamed Ould Bouamatou, un riche homme d’affaires mauritanien offre un milliard de francs CFA

Le 10 avril 2020, Mohamed Ould Bouamatou, un célèbre et riche homme d’affaires mauritanien offre 1 milliard de Francs CFA (1,6 million de dollars) au Sénégal. C’est sa contribution au combat contre le covid19 dans “sa seconde patrie” comme il aime à le dire, en parlant du Sénégal. En effet, Bouamatou se sent bien concerné par le fonds Force Covid-19 mis en place par le Président Macky Sall pour combattre le fléau. Auparavant, rentré d’exil le 10 mars 2020, Bouamatou avait consacré 1 milliard d’Ouguiyas (2,6 millions de dollars) au gouvernement mauritanien, dès la détection du premier cas positif au Covid-19. Mais qui est véritablement le généreux donateur, M. Mohamed Ould Bouamatou ?

Né, le 03 juin 1953, Mohamed Ould Bouamatou est un homme d’affaires, banquier et probablement l’un des hommes les plus riches de Mauritanie. Il est notamment actionnaire de la compagnie Mauritania Airways, du premier opérateur de téléphonie de Mauritanie, Mattel, et de la première banque du pays, la Générale de banque de Mauritanie (GBM).

Enfance et formation

Mohamed Ould Bouamatou est né le 3 juin 1953 au sein d’une famille de la tribu maure Ouled Bou Sbaa, une tribu commerçante à cheval entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Ould Bouamatou qui a passé 10 ans d’exil entre le Maroc et l’Espagne suite à la dégradation de ses relations avec son cousin et ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz est, aux côtés de son compatriote Abderrahmane Ndiaye du groupe Sagam, repreneur d’Elton au Sénégal, un militant de longue date du rapprochement entre la Mauritanie et le Sénégal, deux pays qui partagent une longue frontière terrestre et maritime et beaucoup de similitudes culturelles et géographiques.

Il a commencé la vie active en tant qu’Instituteur après un diplôme de l’école normale d’instituteurs. A 22 ans, il quitte sa vie d’enseignant et se lance dans le monde des affaires en rejoignant Somipex, une société dirigée par son oncle et spécialisée dans l’import-export. A peine deux ans plus tard, en 1977 alors qu’il a 24 ans, son oncle le nomme directeur général adjoint de l’entreprise.

Carrière

Mohamed Ould Bouamatou commence alors des cours du soir de comptabilité et crée rapidement sa propre affaire : une fabrique de pains dans le quartier de Nouakchott, à la Médina G. En 1983, alors que le Gouvernement mauritanien vient de mettre en place un système de financement du secteur privé, le Fonds national de développement, il obtient un crédit qui lui permet de fonder une nouvelle société : Cogitrem, avec laquelle il vend des caramels en Mauritanie, mais aussi au Sénégal et au Mali.

Au début des années 1980, sa carrière d’homme d’affaires prend un autre tournant. Alors qu’il voyage en Espagne, il rencontre le dirigeant de Gallina Blanca. L’entreprise commercialise des bouillons, les bouillons Jumbo, dans toute l’Afrique excepté en Mauritanie. Mohamed Ould Bouamatou devient alors le représentant officiel de la marque dans son pays. En parallèle, il profite de ses contacts chez Philip Morris pour accaparer le marché de la revente des cigarettes de la marque. Un monopole qui le place sous le feu des critiques, certains observateurs assurant qu’il aurait obtenu cette exclusivité à coups de “liasses de billets”. Il multiplie les activités et devient ensuite également concessionnaire de la marque automobile Nissan.

En 1995, alors âgé de 42 ans, Mohamed Ould Bouamatou crée la première banque privée du pays, la Générale de banque de Mauritanie (GBM). Grâce à ses relations, il obtient le soutien de la Belgolaise, une filiale de Fortis. Une aide qui lui permet d’obtenir des crédits de la Société financière internationale (SFI).

Après la banque, Mohamed Ould Bouamatou se lance dans les assurances et créé les Assurances générales de Mauritanie (AGM). Il devient également actionnaire de diverses entreprises dans le pays qu’il aide à fonder à l’instar de Mattel, le premier opérateur GSM mauritanien, à la création duquel il participe en 2000, en collaboration avec Tunisie Télécom, et détient encore en 2008 39 % des actions. A partir de ces années-là, l’expansion de ses affaires est soutenue par l’influence croissante de deux de ses cousins militaires Ouled Bou Sbaa, Mohamed Ould Abdel Aziz et Ely Ould Mohamed Vall. En 2006, il remet le couvert et participe à la création de Mauritania Airways. Entretemps, Bouamatou fut président de la Confédération nationale du patronat de Mauritanie (CNPM).

En 2008, Mohamed Bouamatou a été un partisan convaincu du coup d’Etat de 2008 mené par Mohamed Ould Abdel Aziz et est, selon les rumeurs, la principale source de financement de la campagne de ce dernier qui aboutit à son élection à la magistrature suprême.

Il investit 40 millions d’euros dans la construction d’une usine de fabrication et d’emballage de ciment à quelques kilomètres de Nouakchott dans le but de concurrencer les deux géants mauritaniens du secteur, la Mauritano-française de ciment (MAFCI) et Ciment de Mauritanie.

Fondation pour l’égalité des chances en Afrique

Apôtre et défenseur de l’égalité des chances, Ould Bouamatou s’associe en 2015 avec Me Georges-Henri Beauthier et Me William Bourdon pour créer la Fondation Africaine pour l’égalité des chances en Afrique4. Cette dernière, lancée officiellement le 18 janvier 2016 depuis les locaux du Parlement européen à Bruxelles, s’attachera à soutenir des projets dans le monde de l’éducation, de la justice, de la santé et des droits de l’Homme.

En 2016, le premier « Prix Fondation Bouamatou » est décerné au kino-congolais Denis Mukwege qui sera couronné deux ans plus tard Prix Nobel de la paix en considération de son engagement contre les mutilations génitales des femmes au Congo.

À travers sa fondation, Mohamed Ould Bouamatou apportera son aide financière à SOS Méditerranée et à l’équipage de l’Aquarius (navire de sauvetage), acteur majeur dans les opérations de sauvetages humanitaires et défenseur des migrants rescapés en Méditerranée.

En 2017, Bouamatou et sa fondation participent au financement de la Plate-forme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) en vue de soutenir les militants de l’ombre dans leur combat en faveur d’une réelle expression démocratique et d’une lutte efficiente contre la corruption et les pratiques illégales en Afrique.

La même année, donnant suite au Global Women Leaders’ Forum de 2016, c’est en tant que Fondateur et Président de la Fondation pour l’égalité des chances en Afrique que Mohamed Ould Bouamatou sponsorise et participe à la conférence Soft Power Today de l’UNESCO à Paris. Accompagné de plus de 50 personnalités de haut niveau désirant « Promouvoir l’autonomisation et le leadership des femmes », Ould Bouamatou soutiendra la déclaration officielle de l’UNESCO envers l’Égalité des sexes.

Dans son pays, soutenant les artistes en exil, Ould Bouamatou offre au nom de sa fondation une dotation de 100.000€ au bénéfice du groupe de rap Ewlad Leblad (« les fils du pays »), objet de menaces liées à leurs opinions politiques et à leurs engagements contre les dérives politiques et la corruption en Mauritanie. En 2018, c’est aussi au nom de sa fondation que Ould Bouamatou contribuera à l’extension du lycée français de Nouakchott, fleuron de l’ Éducation en Mauritanie.

Engagement féministe

Qualifié de « plus grand féministe africain », Ould Bouamatou considère l’égalité des genres comme un fondement de la justice sociale mais aussi comme une nécessité économique. Admettant être issu d’une culture souvent stigmatisée dans un rôle de soumission des femmes, il rejette l’idée de voir ces dernières comme une minorité placée sous le joug autoritaire de l’homme et n’hésite pas à rappeler que le développement humain en Afrique est lié à la capacité des femmes à s’emparer et à exploiter les richesses du continent.

En Mauritanie, il soutient l’Association des Femmes Chefs de Famille et sa Présidente Aminetou Mint El-Moctar, activiste féministe. Pour lutter contre la mortalité maternelle, il construit en 2004 une extension de la maternité de l’Hôpital Cheikh Zied à Nouakchott.

Au Maroc, il contribue au fonctionnement d’un centre d’hébergement accueillant des lycéennes désirant poursuivre des études supérieures. Au niveau international, il apporte son soutien à l’Alliance mondiale genre et média, au programme MOST pour la gestion des transformations sociales et aux multiples programmes de l’UNESCO en faveur des femmes.

Dans l’objectif de servir la Paix, la justice et le développement durable dans le monde, il appelle à ce que le XXIe siècle soit celui des femmes. Reprenant Mohandas Karamchand Gandhi qui déclarait que « nous sommes tous frères », il proclame que « nous sommes tous sœurs ».

Prises de position et controverses

Considérant que le Président Abdelaziz a pleinement trahi les promesses du changement attendu, Bouamatou n’hésite pas à s’opposer ouvertement à son cousin ainsi qu’à son régime. À son tour, Abdelaziz accuse son cousin de financer illégalement les acteurs de l’opposition, notamment ceux qui rejettent avec force le référendum du 5 août 2017 et l’idée d’une révision constitutionnelle pouvant ouvrir la voie à un troisième mandat.

Mohamed Bouamatou a été l’objet de nombreuses attaques de la part de l’appareil d’État mauritanien en représailles de son opposition publique au régime militaire du général Mohamed Abdelaziz.

En 2013, plusieurs entreprises appartenant à Mohamed Ould Bouamatou sont ainsi soupçonnées par le pouvoir en place de détournement fiscal. La Direction générale des impôts mauritanienne (DGI) menace de fermeture l’entreprise Bouamatou Ciment pour “non payement d’impôts” et “fraude fiscale“, alors qu’un contrôle fiscal de la société effectué en 2012 avait pourtant approuvé son bilan et sa déclaration. En tout, trois de ses sociétés reçoivent des avis de redressement fiscal d’un montant total estimé à 10,3 millions d’euros, soit 4,3 milliards d’ouguiyas. Des montants encore jamais vus en Mauritanie, que la presse locale a décrits comme la preuve d’un “acharnement” de la part du régime de Mohamed Abdelaziz contre Mohamed Bouamatou.

En mai 2015, c’est au tour du journaliste de Mondafrique, Nicolas Beau, d’être attaqué par la junte militaire. Le journaliste, souvent véhément à l’encontre du Président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, est accusé sur des blogs et médias contrôlés par le pouvoir en place d’être payé par Mohamed Ould Bouamatou, actionnaire de Mondafrique à hauteur de 10 %. Nicolas Beau réfute ces accusations dans une tribune et déclare “être indépendant”, “malgré l’aide de quelques mécènes”.

En 2017, devenu principal appui de l’opposition et bête noire du régime, Ould Bouamatou met ses ressources au profit de ceux qui refusent de voir l’institution sénatoriale abolie et soutient légalement l’opposition mauritanienne afin de favoriser la démocratie en Mauritanie. Il se retrouve alors sous le coup d’un mandat d’arrêt de la justice mauritanienne, provoquant la diffusion automatique par Interpol d‘une notice rouge visant l’homme d’affaires résidant à l’étranger.

Ciblé par le régime militaire en place au même temps que Mohamed Ould Debagh, vice-président du groupe BSA et onze sénateurs de l’opposition, Mohamed Ould Bouamatou sera officiellement inculpé de corruption. La sénatrice Malouma Mint Meïdah est parallèlement entendue par la justice et le sénateur Mohamed Ould Ghadde, chargé de la commission d’enquête sur les marchés publics, se retrouve placé sous mandat de dépôt. En considération des liens qu’ils entretiennent avec Bouamatou, le Procureur met également sous contrôle judiciaire trois journalistes, une directrice d’un site d’information en ligne et deux leaders syndicaux.

En réaction à l’affaire qui a fait grand bruit, l’ONU se déclarera préoccupée par la séparation des pouvoirs judiciaire et exécutif en Mauritanie. À travers son groupe d’experts, elle appellera en juillet 2018 le régime de Ould Abdelaziz à respecter ses engagements en matière de droits de l’homme et à libérer immédiatement le sénateur Mohamed Ould Ghadde, arbitrairement privé de sa liberté en raison de son activisme politique. Considérant que Ould Bouamatou n’a jamais caché son soutien légal à l’opposition mauritanienne, la commission d’Interpol annulera quant à elle les notices rouges qui ont été émises contre lui et Mohamed Debagh, concluant que l’affaire est entachée d’une notoire dimension politique.

Sollicité par l’opposition mauritanienne pour la représenter lors des élections présidentielles de 2019, Mohamed Bouamatou a finalement été contraint de renoncer à se présenter en raison des poursuites dont il fait l’objet en Mauritanie, ce qui a été considéré par l’opposition comme des « représailles » du régime d’Abdelaziz « contre le ralliement » de Bouamatou à l’opposition et « son soutien aux droits de l’homme ».

Vie personnelle

Le 28 novembre 2009, Mohamed Ould Bouamatou se voit décerner la médaille de commandeur de l’Ordre du mérite national.

Mohamed Ould Bouamatou est multimillionnaire. En effet, si sa fortune n’est pas officielle, il a tout de même déboursé 2.680 millions d’euros de fortune personnelle en 2013 pour l’extension d’un lycée français à Nouakchott, soit 1,7 milliard d’ouguiyas.

Famille

Partisan d’une éducation progressiste, Mohamed Bouamatou a encouragé deux de ses filles à poursuivre de longs parcours universitaires.

Ghlana Bouamatou a réussi un cursus de droit à l’Université de Paris II Assas. Leila Bouamatou a effectué quant à elle son enseignement supérieur en Tunisie et en Espagne, puis a obtenu un PHD à la Fox School of Business à l’université de Philadelphie.

Formée à Londres dans le domaine de la finance internationale, Leila Bouamatou est aujourd’hui à la tête de la Générale de banque de Mauritanie (GBM). Première femme à diriger un établissement bancaire en Mauritanie, elle est reconnue comme l’un des dix plus jeunes espoirs africains et est classée par l’institut Choiseul et le magazine Forbes dans la liste des 100 dirigeants de demain.

