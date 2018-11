Fonctionnement du bureau de l’A.N : Le groupe parlementaire «Liberté et démocratie» en guerre contre Niasse

Fonctionnement du bureau de l’A.N : Le groupe parlementaire «Liberté et démocratie»...

Le marathon budgétaire risque d’être mouvementé par le groupe parlementaire «Liberté et démocratie». Celui-ci conduit par Serigne Cheikh Mbacké Barra Dolly fustige la manière dont le Président Moustapha Niasse gère les manettes de cette institution.

Ces parlementaires déplorent la manière dont l’opposition a été écartée par le bureau actuel de l’Assemblée nationale. «Dans l’actuel bureau de l’Assemblée nationale, l’opposition n’est pas présente parce que la volonté du Président Macky Sall d’écarter Pape Diop du bureau, a été exécutée par Moustapha Niasse. Et aujourd’hui le bureau de l’assemblée nationale n’est pas paritaire», a souligné Toussaint Manga. A l’en croire «Pour une fois dans un pays ou le Président a eu 49% des suffrages aux élections législatives, on se retrouve avec un bureau ou il n’y a que la majorité».

Le coordonnateur de l’Union des jeunes travaillistes libéral (Ujtl) fustige également la décision prise par le Président Moustapha Niasse de faire un débat organisé ou les députés auront 3 minutes de parole.

Le porte-parole du groupe parlementaire s’est prononcé aussi sur le Budget de l’assemblée nationale qui d’après lui reste méconnu des députés. «Comment dans un Etat sérieux, le Budget de l’Assemblée nationale reste méconnu des députés et les sénégalais. Nous passons 60 jours à réviser les budgets des ministères et une seule institution refuse de se soumettre aux codes de transparence», indique-t-il avant de poursuivre : «Aucun député ne peut vous dire comment est géré l’argent de l’Assemblée nationale. On nous donne un budget sur une feuille qui sert de compte rendu de la gestion de Moustapha Niasse au moment ou les ministères vous donnent des budgets détaillés sur des livres».

A ce titre les parlementaire, «demandent à Moustapha Niasse de se conformer à l’article 30 et 31 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, de donner un rapport détaillé à la commission comptabilité et contrôle pour que les députés puissent savoir le budget qui est voté». Mais pour cette année, Toussaint Manga et Cie «décident de prendre à bras le corps ce combat pour exiger de Moustapha Niasse qu’il dise où va le budget de l’Assemblée nationale».

