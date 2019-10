FMI- Sénégal : L’Institution financière va continuer à accompagner le Sénégal…

Le Ministre des Finances et du Budget M. Abdoulaye Daouda Diallo a été reçu, ce lundi, avec sa délégation par la Directrice générale du Fonds Monétaire international (FMI), Mme Kristalina Georgieva, lors des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Elle s’est réjouie de l’excellente collaboration entre le Fonds et le Sénégal qui a abouti en septembre dernier à un nouveau programme sans décaissement appelé instrument de coordination des politiques économiques (ICPE) dans un monde marqué par de multiples incertitudes.

La nouvelle patronne du FMI a salué le leadership du Président Macky Sall et les progrès économiques pour le bien-être des populations. Son institution va continuer à accompagner le Sénégal en termes de conseils, d’assistance et de renforcement de capacités. Elle a insisté sur la place du Secteur privé, notamment des PME pour une création accrue d’emplois. Elle a par ailleurs salué les efforts de convergence au sein de l’UEMOA et la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui constitue un important défi en matière d’intégration pour les pays africains.

Le Ministre des Finances et du Budget a transmis les félicitations du Président de la République à la Directrice générale suite à sa brillante élection à la tête du FMI. Il lui a renouvelé le soutien du Sénégal pour la réussite de sa mission.

Diallo a loué la qualité du partenariat de notre pays avec le Fonds et demandé d’appuyer les efforts de maîtrise du déficit public à 3%, d’amélioration de la mobilisation des recettes et de rationalisation des dépenses engagés par le Gouvernement et plus globalement la mise en œuvre du PSE qui vise l’émergence du Sénégal à l’horizon 2035. Le ministre a également souligné la nécessité de mettre un accent particulier sur la sécurité pour la viabilité du processus de développement de nos pays.

Le ministre des Finances a mis à profit l’audience pour remettre à la première responsable du FMI l’invitation du Chef de l’Etat à prendre part au forum de Dakar, le 2 décembre 2019, qui aura pour thème : « Développement durable et dette soutenable : Trouver le juste équilibre ». Mme Georgieva a accepté cette invitation et réservera ainsi sa première visite en Afrique en tant que Directrice générale du FMI au Sénégal.

Cette audience a coïncidé avec le dernier jour des Assemblées annuelles des Institutions de Bretton Woods qui ont eu lieu du 17 au 21 octobre à Washington D.C. La délégation du Sénégal composée du Ministre des Finances et du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo, du Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, M. Amadou Hott et de leurs collaborateurs a participé à plusieurs rencontres de haut niveau et accordé des audiences à des personnalités, des chefs d’entreprises et d’institutions attirés par le Sénégal.