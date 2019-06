Flambée des cours du pétrole : Vers une hausse des prix de l’essence et du gasoil

Les prix du diesel et de l’essence vont connaître une hausse à la pompe. Une flambée qui s’explique, selon L’AS, par le renchérissement des cours du pétrole dont le baril est à 63 dollars. Et le Sénégal ne peut plus supporter la subvention qui passe de 54 à 107 milliards Fcfa pour les pétroliers et à 150 milliards pour la Senelec.

D’ailleurs, indique le journal, le ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, a déjà pris la décision de convoquer, demain vendredi 21 juin, les différents acteurs du secteur des hydrocarbures et les associations de consommateurs pour les informer de la situation et des mesures à prendre. (Avec seneweb)