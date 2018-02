Financement du « Plan Yeesal Senelec 2020 » : Senelec lance un emprunt obligataire en vue de mobiliser 30 milliards de Fcfa

La Senelec lance, ce jour, sur le marché financier de l’UEMOA, un emprunt obligataire par appel public à l’épargne en vue de mobiliser 30 milliards de Fcfa. Cette opération de la société nationale d’électricité sénégalaise s’inscrit dans le cadre de la stratégie de mobilisation de ressources mise en place par les instances de décision de Senelec pour financer, en partie, le « Plan Yeesal Senelec 2020 ».

Il s’agit d’une opportunité de placement qui offre une rémunération (taux d’intérêt) de 6,5% par an, net d’impôt pour les résidents au Sénégal. La durée de l’emprunt est de 7 ans dont 2 ans de différé. Les intérêts seront payés semestriellement à partir de la date de jouissance des titres fixée dans les cinq (5) jours suivant la date de clôture de l’opération. Le remboursement du capital sera aussi semestriel à raison du paiement du dixième (1/10) du capital (après quatre semestres de différé).

Les souscriptions sont ouvertes à toute personne physique ou morale, résidente ou non dans l’espace UEMOA. Elles s’étendront jusqu’au 20 mars 2018 avec possibilité de clôture par anticipation.

Emprunt obligataire “TPTG 6,90% 2018-2023”

L’émission obligataire, objet de la présente opération, est destinée essentiellement à financer différents investissements du Plan d’Actions Prioritaires, principalement des travaux d’infrastructures à réaliser, des acquisitions d’équipements ainsi que des actions pour l’optimisation des revenus et la gestion de la clientèle.

En plus de la lettre de confort de l’Etat du Sénégal, Senelec bénéficie des notes AA- à long terme et A1 à court terme de l’agence de notation Bloomfield Investment Corporation, risque très faible à long terme et risque faible à court terme.

Emprunt obligataire “Senelec 6,5% 2018-2025”

Rappelons que c’est dans le but de faire de Senelec « une entreprise performante, attractive et toujours au service de la satisfaction de ses clients », que le management de Senelec, sous l’impulsion de son Directeur Général Mouhamadou Makhtar CISSE, a décidé de mettre en œuvre un plan stratégique à l’horizon 2020 dénommé « Yeesal Senelec 2020 » pour « inscrire l’entreprise dans un cadre de planification stratégique à moyen terme » en vue de « rénover », « transformer » et « reconstruire » l’entreprise dans toutes ses composantes.

Pour mettre en œuvre, dans les meilleures conditions de succès, ce plan stratégique, Senelec a élaboré un Plan d’Actions Prioritaires, premier volet du Plan Yeesal, à mener entre 2016 et 2018 pour un coût global de 285 milliards de Fcfa, financé par diverses sources, et devant aboutir, entre autres, à :

– Remettre à niveau les fonctions commerciales et fonctions support de Senelec ;

– Améliorer la fiabilisation du réseau de Transport et de Distribution de Senelec ;

– Renouveler l’outillage de maintenance et d’entretien afin d’améliorer l’efficacité dans les actions du personnel.

C’est dans cette dynamique que l’Assemblée Générale Ordinaire de Senelec a autorisé le recours au Marché Financier de l’UEMOA pour le financement d’une partie de son programme d’investissement par un emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’un montant indicatif de 30 milliards de Fcfa.

L’opération est autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) sous le visa N° EOP/18-01.