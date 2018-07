Finance : Le franco-ivoirien Tidjane Thiam élu « banquier de l’année »

Le franco-ivoirien Tidjane Thiam, directeur général du Crédit suisse s’est illustré dans son domaine.

Il a en effet reçu le titre du banquier de l’année le mercredi 11 juillet 2018 à Londres à l’occasion de la cérémonie des Euromoney Awards for excellence 2018. Le prix récompense la restructuration avec succès de la grande banque suisse, ainsi que la rentabilité au cours des trois dernières années conduites par M. Thiam.

Double consécration pour l’établissement financier qui a également reçue la distinction de la meilleure banque d’investissement dans les marchés émergents. A la tête du crédit suisse depuis 2015, Tidjane Thiam a démarré sa carrière à Paris et a occupé plusieurs postes stratégiques dans l’administration ivoirienne.

Diplômé de l’École polytechnique et de l’École des mines de Paris, il rejoint McKinsey & Company en qualité de consultant en management de 1986 jusqu’en 1994. De 1994 à 1999, il retourne en Côte d’Ivoire comme directeur général du Bureau national d’études techniques et de développement (Bnetd), rattaché directement au Premier ministre et au Président. À partir de 1998, il est à la fois président du Bnetd et ministre du Plan et du Développement.

Source:linfodrome