«Finale de la coupe du monde France-Croatie : Le Jour de Gloire est arrivé», par M. Amadou Bal BA

Quelle soit l’issue de cette finale de la coupe du monde de football, car il faut respecter son adversaire, l’équipe de France, que peu de gens attendaient, a fait un parcours exceptionnel forçant l’admiration et le respect. Cette coupe du monde a été surprenante, les hiérarchies ont été sévèrement bousculées. Les grandes nations de football (Brésil, Allemagne, Portugal, Espagne, Uruguay), bousculées par les petits pays, ont été, progressivement, éliminées. La France va être opposée à la Croatie, un pays de 4,5 millions d’habitants, participant, pour la première fois, à une coupe du monde.

Le Jour de Gloire dont je parle, puisque nous venons de célébrer notre fête nationale du 14 juillet, c’est le temps d’une coupe du monde, la victoire des valeurs républicaines d’égalité, de fraternité et de liberté. La France plurielle, multicolore, tant redoutée par les adversaires résolus de la République vient de rassembler toute la Nation, pour la faire vibrer de joie et d’espérance. Nous souffrons ensemble, et nous explosons aussi de joie ensemble ; nous restons unis dans la peine, comme dans les jours heureux, c’est cela une Nation, et ça le Jour de Gloire que rejettent tant de gens à l’esprit étriqué. Cette équipe de la France métissée a donc fait «battre le cœur de la France» en référence à un slogan de Benoît. Il y a donc bien des causes qui nous dépassent, qui transcendent ces peurs irrationnelles que certains ne cessent de caresser pour leur petite soupe.

En 1998, quand l’équipe de France, conduite par Zinédine ZIDANE, un homme discret et modeste dans son triomphe, bien des gens, dans l’euphorie de la victoire, avaient avancé, imprudemment, que désormais les valeurs du multiculturalisme avaient triomphé. Et pourtant la peste brune a éliminé le valeureux candidat, Lionel JOSPIN en 2002, et en 2017, le candidat Emmanuel MACRON n’a été élu que grâce à la contreperformance au débat télévisé de la candidate de la haine. Depuis lors, les chants de l’intolérance ne cessent de pavoiser et de plastronner.

Pourtant Kylian M’BAPPE et Samuel UMTITI, des jeunes de banlieue, nous ont administré la preuve irréfutable que la différence loin d’être un mal, est une extraordinaire richesse. Mamoudou GASSAMA, à travers son héroïsme, nous dit que la couleur n’a pas d’intérêt ; la seule distinction valide, c’est la distinction entre les gens qui poursuivent le Bien souverain, et qui sont l’écrasante majorité, et les autres dont la conduite doit s’améliorer.

Par conséquent, je suis particulièrement fier, dans cette France métissée, de tous ceux qui participent, à leur niveau, souvent discrètement, au triomphe des valeurs républicaines du bien-vivre ensemble. J’exhibe, à ce titre, les personnalités nées en France et dont les parents sont originaires de mon village Danthiady, dans le Nord du Sénégal. Je veux citer, sans hiérarchiser, M. Ousmane CAMARA, champion de France de basketball, né à Oissel (Normandie) et qui joue à Limoges. Bien sûr que nous avons l’honneur d’avoir aussi M. Adama DIALLO, de Paris 9ème, plus connu sous le nom de Barack Adama, et qui le chanteur de rap français du groupe Sexion d’Assaut.

Je forme le vœu que cette coupe du monde, à travers la joie et les espoirs qu’elle draine, soit l’occasion de revenir aux enjeux fondamentaux auxquels nous sommes confrontés. L’immigration ne devrait pas cacher les responsabilités de notre classe politique. En effet, l’immigration est une chance ; c’est n’est pas un handicap. Les arguments de la peur et de la haine ne doivent, en aucune manière, occulter les problèmes liés aux politiques libérales avec leurs dégâts incommensurables.

Un grand MERCI à cette équipe de «tirailleurs sénégalais», incarnant une France unie, et apaisée, continuera, je l’espère, à encore faire battre longtemps nos cœurs.

Vive la France républicaine, métissée, dans le respect mutuel et le bien-vivre ensemble !

Paris, le 15 juillet 2018 par M. Amadou Bal BA – http://baamadou.over-blog.fr/