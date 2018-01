Faudrait-il rappeler aux sénégalais la principale mission de Serigne Moustapha SY (Responsable Moral du DMWM et Président du parti PUR) ?

Au regard de ses « prises de position » hautement médiatisées et partagées sur les réseaux sociaux, l’on peut supposer aisément que nul n’ignore la mission de Serigne Moustapha SY. Mais eu égard à certaines réactions inappropriées, l’on ressent profondément le besoin de rappeler aux sénégalais la mission incarnée par le responsable moral du Dahiratoul Moustarchidine Wal Moustarchdidaty (DMWM) et Président du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR). Ce rappel n’a nullement pour objet de faire sa promotion parce qu’il a déjà bénéficié de la bénédiction de son père et modèle Serigne Cheikh Ahmed Tidiane SY (voir par exemple conférence, CICES 29 janvier 2000). Il n’a pas non plus pour but de critiquer lâchement ses détracteurs parce que lui-même a enseigné que « tout homme a besoin d’opposant pour bien accomplir sa mission » (voir par exemple conférence, Keur Dieumb 20 janvier 2018). L’objectif étant alors d’informer objectivement une partie non négligeable de la population sénégalaise qui aurait méconnu ou oublié la mission de l’un de ses plus grands serviteurs.

Une mission d’enseignement, d’éducation des masses et d’éveil des consciences pour une société des valeurs. Cette mission a toujours été accomplie par de grandes personnalités de l’histoire ancienne et récente. Elle est héritée des prophètes en général et du Prophète Mohammed (Que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui) en particulier. Qui se concentre sérieusement sur les conférences de Serigne Moustapha SY (sans se contenter des petites coupures larguées sur internet), comprend certainement que sa principale préoccupation est d’enseigner, d’éduquer et d’éveiller la conscience des populations sénégalaises pour une société tournée vers les valeurs essentielles. Le Responsable Moral des Moustarchidines Wal Moustarchidaty fait du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed ses sources fondamentales de référence. Sur cette base, outre le riche programme pédagogique qu’il fait bénéficier gracieusement aux membres du mouvement répartis sur pratiquement toutes les villes du Sénégal et tous les continents de ce monde, il a tenu depuis plus d’une trentaine d’années des centaines de conférences aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Sénégal. Que ce soit à l’occasion de la commémoration de la naissance du Prophète Mohammed ou celle d’autres manifestations scientifiques, culturelles ou même artistiques. Á cela s’ajoute l’institutionnalisation des Universités du Ramadan. Ce Temple du savoir se caractérise par le dialogue scientifique entretenu par des savants du Sénégal de tous horizons (qu’ils soient francophones ou arabophones). La mise en place de la chaine de Télévision Mourchid TV (la chaine des valeurs) s’inscrit également dans cette perspective d’éveil des consciences pour une société des valeurs. De plus, les ressources financières servant à organiser ces évènements proviennent certes des cotisations volontaires des membres du DMWM. Mais la plus importante charge financière est souvent supportée par Serigne Moustapha SY parce qu’il est aussi –rappelons-le- un opérateur économique. Le financement de l’État n’est jamais attendu. C’est ce qui explique que le Responsable Moral puisse avoir le courage et l’audace de dire la vérité, d’enseigner et d’accomplir librement sa mission de défense des droits des individus et ceux du peuple souvent bafoués par les représentants politiques.

Une mission de défense des droits des individus et ceux du peuple souvent bafoués par les représentants politiques. Résister à une oppression faite à un individu ou un peuple est une mission que l’on reconnaît à tous les grands hommes de tous les temps et de tous les espaces. Et, Serigne Moustapha SY ne fait pas exception à cette règle sociale. En effet, les philosophes des Lumières tels que Rousseau, Montesquieu ou Voltaire ont, de par leur science et leur engagement sans faille, éclairé toute l’Europe en se dressant contre l’absolutisme royal. Aussi, Aimé CÉSAIRE, Léopold Sédar SENGHOR et tant d’autres personnalités ont élevé la voix pour montrer que la personne humaine, quelle que soit la couleur de sa peau, n’a pas à être négligée mais elle doit être traitée dignement. Le même rôle a été joué par Martin Luther KING, auteur du célèbre discours « I have a dream » pour faire face à la discrimination raciale aux Etats-Unis d’Amérique. Nelson MANDELA est inscrit dans le même registre pour avoir lutté vaillamment contre le régime de l’apartheid en Afrique du Sud. C’est aussi le cas de Mahatma GANDHI qui se rebella, par la désobéissance civile, contre les injustices du pouvoir en Inde. Au Sénégal, le peuple a la chance et la fierté de connaître Cheikh Oumar Foutiyou TALL, Cheikh Ahmadou Bamba MBACKÉ, Cheikh El Hadji Malick SY, Cheikh Ibrahima Niass et tant d’autres dignitaires engagés pour libérer le peuple à une époque marquée par la domination coloniale. Cette mission est aujourd’hui accomplie par d’autres personnalités sénégalaises à l’instar de Serigne Moustapha SY. Toute personne honnête peut lui reconnaître sa constance à faire face à tous les régimes politiques de son temps (de DIOUF à SALL en passant par WADE). Il a toujours joué son rôle de contre-pouvoir face à l’abus de pouvoir au prix même de sa liberté d’aller et venir (il fut emprisonné en 1993 pour des raisons politiques comme le fut son modèle Serigne Cheikh Tidiane SY en 1959).

Une mission d’engagement dans la vie politique pour participer au développement de son pays. Participer à la vie politique de son pays devrait être le rôle de tout bon citoyen (enseignait en substance le philosophe grec Socrate). Cela fait partie de la mission de Serigne Moustapha SY. Connu au Sénégal comme un guide religieux, Serigne Moustapha SY (tout comme d’autres personnalités religieuses) peut être difficilement accepté dans le champ politique. D’où l’intérêt de rappeler aux compatriotes sénégalais que la fameuse séparation entre le Religieux et le Politique fait partie de l’héritage français mais n’est pas très adaptée aux réalités du Sénégal. Pour preuve, Christian COULON écrivait que : « [L]’islam maraboutique du Sénégal se présente bien comme un champ authentiquement politique […] Loin de pouvoir être considéré comme une « réserve ethnologique » ou « archaïque » il est associé depuis des siècles à l’histoire des peuples sénégalais. La colonisation et la décolonisation n’y ont rien changé » (Cf. Le marabout et le prince, éditions, A. pedone Paris, 1981, page 5). Cette observation scientifique est encore d’actualité et s’explique surtout par le fait que l’islam veut faire de tout individu un homme multidimensionnel. L’exemple du Prophète Salomon est à cet égard particulièrement éclairant (voir Coran, sourate 27 les fourmis). L’Histoire sainte a enseigné que la mission du Prophète Mohammed s’étendait aussi bien sur le domaine spirituel que sur le domaine temporel. De même, l’observation précitée de Christian COULON se justifie dans la réalité par beaucoup d’exemples. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au livre d’Abdou Aziz MBACKÉ sur (Khidma : la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba, éditions Majalis 2010). Dans le même ordre d’idées, l’on peut rappeler l’engagement politique de Serigne Cheikh Tidiane SY qui, selon l’homme politique Amath DANSOKHO, avait remporté les élections de 1959 face à Léopold Sédar SENGHOR mais la confiscation des suffrages du peuple par le pouvoir en place ne lui a pas permis d’accéder au pouvoir (voir : extrait de l’émission toute la vérité sur Sen Tv, 1 février 2015, vidéo disponible sur youtube). Cet homme multidimensionnel est le père et le modèle de Serigne Moustapha SY. Ce dernier a soutenu en vain beaucoup de dirigeants politiques. Le parti PUR dont il est le président a été crée en 1998 et a participé pour la première fois aux élections législatives de 2017 pour bénéficier d’un petit nombre de sièges à l’Assemblée nationale mais occupés par de grands responsables politiques. Serigne Moustapha SY se montre aujourd’hui plus que jamais engagé pour que ce parti serve de référence à l’élite politique sénégalaise.

Compte tenu de tous ces éléments, il est permis de rappeler qu’au-delà du fait qu’il est le Responsable Moral du Dahiratoul Moustarchidine Wal Moustarchidaty et le Président du Parti de l’Unité et du Rassemblement, Serigne Moustapha SY peut, à juste titre, être considéré, à travers l’immense service qu’il rend au peuple sénégalais, comme un digne continuateur de la mission du Prophète Mohammed (Que la paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui).

Docteur Alassane DIA

Commission Scolaire et Universitaire de France du

Dahiratoul Moustarchidine Wal Moustarchidaty

France, le 27 janvier 2018