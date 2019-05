Fast track vous avez dit, M. le Président ?

On est loin des périodes de promesses électorales, mais aujourd’hui nous sommes bien entrés dans l’ère du concret avec le fameux « Fast Track » de son excellence, Mr Macky Sall. Des slogans on a en eu pour notre grade oui allant du yonuu Yokouté au PSE, et là force est de reconnaitre que le nouveau gouvernement est beaucoup plus outillé que ces précédents.

Au Sénégal, c’est vrai que les gens ont plus habitude d’attendre que d’agir mais avec cette jeunesse incarnée par le nouveau ministre, Mr Abdou Karim Fofana le tout nouveau ministre de l’Urbanisme du logement et de l’hygiène publique, on peut espérer mieux. Non ceci n’est pas de la publicité mais juste un constat et un hommage à une personne d’un humanisme et d’une simplicité rarement porté par un homme d’État qui a montré ses preuves en un temps record à l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de L’État avec la réalisation des sphères ministérielles de Diamniadio. Ce Sénégal a besoin de sang neuf encore et encore, et les jeunes seront au tournant car la gestion des ressources minières nous incombent tous et toutes obédiences politiques confondues. Allons vite mais sereinement car le laxisme est encore une gangrène à éliminer dans notre administration tant chérie mais qui nous a plus causé du tort que du bien. Fast track oui mais ensemble mais juste la mouvance présidentielle, Fast track oui mais pour un meilleur Sénégal et un désengorgement de la capitale vers Diamniadio ville futur. Il est de notre devoir d’accepter les critiques constructives et prêter une oreille attentive aux besoins des sénégalais pour ce second et dernier mandat. Respectons déjà les choix des hommes et la légitimité de nos institutions car c’est seulement comme ça que l’on atteindra un niveau raisonnable de développement.

Cessons les railleries et pour une fois poussons tous vers la même et seule direction car si les choses marchent au sommet alors cela se fera sentir chez le citoyen lambda. Il est uniquement l’heure de travailler et la politique viendra après car il est bien de préciser de trop d’abondance apporte que nuisance. Souhaitons à ce nouveau gouvernement tout le meilleur du monde et mettons-nous au travail car un peuple uni peut soulever des montages alors moi je me permets d’y croire encore et encore.

Adama DIAW dit DIAW FARA

Agent du Ministère de l’Urbanisme du Logement et de l’hygiène Publique