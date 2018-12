Farba Senghor : “Karim Wade ne viendra pas, Il ne peut pas rentrer au Sénégal… »

Ferloo.com- Peut-être l’on ne va pas le prendre au sérieux mais les déclarations de Farba Senghor, ancien ministre sous Abdoulaye Wade peuvent faire l’effet d’une douce froide. Surtout chez les “Karimistes” et chez les libéraux qui continuent de refuser de voir la réalité en face. Lui, c’est l’ancien ministre sous Abdoulaye Wade, Farba Senghor. Invité de la Rfm, Il semble être convaincu que le fils de l’ancien président de la République, Karim Wade ne rentrera pas au Sénégal.

“Karim Wade ne rentrera pas. Il ne peut pas rentrer au Sénégal. Donc, il ne peut pas être candidat à la présidentielle de 2019. Oumar SARR le sait mieux qui quiconque, Madické Niang le sait”, fait-il, d’emblée savoir.

Mieux, poursuit Farba Senghor : “Même s’il arrive à se présenter comme candidat du Pds à la prochaine élection présidentielle, il ne pourra pas gagner cette élection. C’est Macky SALL qui est en pôle position pour remporter haut la main cette présidentielle. Il serai tout à effet logique de soutenir Macky SALL pour continuer les chantiers de Abdoulaye Wade que d’emprunter le chemin d’une impasse politique”.

“La raison, explique-t-il, Karim Wade et Khalifa SALL sont out, l’opposition est divisée et mal préparée. Elle n’est pas encore préparée pour gagner une élection” et de suggérer dans la foulée, que “les gens doivent se préparer pour la présidentielle de 2014. Les libéraux doivent se retrouver dans un bloc, les socialistes dans un autre bloc”.

C’est pourquoi, Farba Senghor indique la voie à suivre à Karim Wade. “Karim Wade doit discuter avec Macky SALL pour sortir de la situation dans laquelle il se trouve actuellement et préparer sereinement la présidentielle de 2024”. “A cette date, prévient-il, si un autre candidat serai élu président Karim Wade n’aura aucune chance d’être président un jour au Sénégal”.