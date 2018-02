Farba Ngom : « Macky Sall sera mon dernier patron politique »

Le meeting de lancement du Mouvement « Sa Deug Deug » s’est tenu aujourd’hui aux HLM 5 en face du commissariat de police. Parrain de l’événement, l’honorable député Farba Ngom a remercié les membres de la délégation de l’Alliance Pour la République (APR), conduite par le ministre d’Etat et directeur des structures du parti au pouvoir, Mbaye Ndiaye, en compagnie des ministres Ndèye Saly Diop Dieng et Moustapha Diop.

Le maire des Agnam a profité de son temps de parole pour revenir sur son parcours et son compagnonnage avec le président de la République Macky Sall.

Farba Ngom pour parler de lui, déclare : “Je suis né dans la région de Matam. Je n’ai pas fait d’études poussées ; j’ai arrêté tôt parce que je suis un soutien de famille, ainsi je suis allé à l’étranger pour gagner ma vie. Je n’ai pas fait d’études poussées, mais je ne regrette pas ce que je suis devenu aujourd’hui. Je suis dans la politique depuis 2008 avec le président Macky Sall. Je suis né dans le Matam, je n’ai pas fait de grandes études et pourtant je suis devenu maire et honorable député grâce à mon ami, frère et compagnon Macky Sall. Je ne remercierai jamais assez cet homme qui a toujours été là. Je le dis ici et je le signe, Macky Sall sera mon dernier patron politique. Quand il aura terminé de pratiquer la politique, je m’arrêterais moi aussi. Je suis content aujourd’hui de mon compagnonnage avec cet homme qui est un fin stratège. Macky Sall fait de la politique mieux que tous ces gens. Je le connais très bien. C’est parce qu’il ne parle pas beaucoup que les gens pensent qu’il ne sait pas ce qui se passe, vous vous trompez lourdement. Macky Sall est un combattant qui s’est battu pour avoir ce qu’il a et pour être ce qu’il est aujourd’hui. Tous ceux qui se disent apéristes ou alliés, qui le clament en haut et qui font d’autres choses tapis dans l’ombre, qu’ils sachent que Macky Sall est au courant de tout, juste qu’il ne dit rien. Il n’a pas le temps de polémiquer, c’est juste ça mais il sait tout. Il ne porte le combat de personne. Quand deux responsables se concurrencent politiquement, il n’intervient pas. Alors quiconque voudra se battre, devrait assumer son propre combat. Le Président Macky Sall a fait de moi aujourd’hui député, je ne le remercierai jamais assez. Je ne me bats que pour une chose, c’est de réélire le président Macky Sall au premier tour au soir du 24 Février 2019. Je vois que vous êtes venus nombreux, alors j’en profite pour exhorter ceux qui n’ont pas encore été dans les listes électorales, d’aller s’inscrire. Je veux que les HLM soient les premiers à aller voter et de nous faire gagner Dakar avec le président grand taux de participation”.

Source : Dakaractu.com