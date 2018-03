Farba Ngom : “Alioune Badara Cissé ne mérite plus d’être Médiateur de la République “

Ferloo.com-Le député-maire des Agnam (région de Matam) Farba Ngom n’a pas apprécié la dernière sortie d’Alioune Badara Cissé, Médiateur de la République. Il a déversé son venin dans un entretien accordé au quotidien l’AS au point de réclamer sa tête.

“Macky Sall doit limoger de ses fonctions Alioune Badara Cissé. Il ne doit plus être médiateur de la République et j’assume mon propos. Huit mois après les élections et l’installation du bureau de l’Assemblée nationale, il sort pour dire que les élections sont mal organisées. C’est un scandale politique qui peut avoir des répercussions dangereuses dont il serait le seul responsable. A partir de ce moment, il ne mérite plus d’être Médiateur de la République.

Le rôle d’un Médiateur, c’est d’œuvrer pour la paix sociale. C’est cette attitude qui explique même son départ du gouvernement en tant que ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. C’est quelqu’un qui n’a pas les qualités requises pour un homme d’Etat.

Cette déclaration maladroite donne raison à Macky Sall et renseigne à suffisance sur le vrai visage d’Alioune Badara Cissé. S’il était un vrai Médiateur comme il le dit, il devrait rendre sa démission plutôt que de critiquer l’organisation des élections.

Quand on occupe de hautes fonctions et on voir des choses contraires des valeurs qu’on revendique, on doit démissionner. Mais il continue à recevoir son salaire et bénéficie des avantages y afférents.”