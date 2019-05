Facebook accuse Israël d’ingérence dans les élections de plusieurs pays dont le Sénégal

Depuis hier jeudi, 16 mai, Facebook a fermé 65 comptes et supprimé 161 pages, 23 groupes et 12 événements. Des mesures qui font suite, rapporte Le Quotidien, à des failles détectées dans ce que le réseau social a appelé « un comportement inauthentique coordonné ». Le groupe de Mark Zuckerberg qui a également déclaré avoir détecté et fermé 4 comptes Instagram, affirme avoir décidé de bannir le groupe israélien Archimedes et toutes ses filiales. Lesquels ont été désignés par Facebook comme étant à la base d’une activité déstabilisatrice, qui concernait particulièrement des pays d’Afrique de l’Ouest comme le Nigéria, le Togo, le Niger et le Sénégal.

En outre, d’autres pays africains à l’instar de l’Angola, la Tunisie ainsi que des pays de l’extrême Orient-asiatique ou d’Amérique latine étaient également visés.

Facebook a indiqué qu’Archimedes group visait dans les pays susmentionnés à influer sur les processus électoraux et l’environnement politique. La devise dudit group présenté comme une sorte de consultant marketing pour des médias sociaux en ligne, serait de « remporter les élections à travers le monde ». (Avec emedia)