Face aux urgences, Hadjibou le meilleur choix (Par Amadou Dia)

Face aux urgences, il faut des mesures sérieuses bien pensées, sans démagogie pour ne pas tomber dans les travers qui ont conduit à la situation très peu reluisante dans laquelle se trouve le pays.

Les urgences sont partout. Le Sénégal est dans l’urgence. En ville, c’est le mal-vivre lié à une urbanisation brouillonne. Dans le Sénégal des profondeurs, la souffrance est affligeante. Je l’ai vécu de prés à travers mes différentes visites. De Ranérou à Ourossogui, en passant par Nabadji, c’est le chaos. Pas d’électricité, Des routes impraticables, peu d’eau. L’hygiène devient difficile dans ces conditions. Les populations sont oubliées. Contrairement aux déclarations des responsables locaux qui décrivent presque un paradis, la réalité montre que tout est à refaire. Et ce qui se passe au Fouta, est visible dans d’autres contrées marquées par des déficits en infrastructures de base comme dans les structures de santé. Il faudrait que les femmes rurales vivent. Qu’elles vivent réellement loin des difficultés qui les assaillent. Il faudrait que celles qui sont dans nos villes s’épanouissent. Il faudrait que les enfants aillent à l’école et y restent pour leur épanouissement et pour le développement futur du Sénégal. Il faudrait que les paysans laissés en rade, bénéficient de matériels agricoles, de semences de qualité et d’une bonne politique agricole aux antipodes du pilotage-à-vue qui mène à l’impasse.

L’agriculture est fondamentale pour une économie florissante. Notre candidat en est on ne peut plus conscient. Son expérience parle d’elle-même. Sa rigueur est un secret de Polichinelle. Son sérieux est de notoriété publique.

Il faudrait que les pêcheurs rangés aux oubliettes, se sentent vraiment sénégalais. Qu’ils aient les moyens de leur dur labeur.

Mon soutien pour Cheikh Aguibou Soumaré, est basé sur ses qualités mais aussi sur son amour sans commune mesure pour sa patrie qu’il a toujours servi passionnément. Nous fonctionnons sur la base des principes en refusant systématiquement le populisme et la démagogie, qui ont pour conséquences un élargissement du fossé entre les dirigeants et le peuple. Nos préoccupations à «Démocratie et République », sont celles des Sénégalais et des couches les plus vulnérables. Notre raison de vivre, c’est le Sénégal et son développement. Nous y travaillons sans relâche. Notre conviction est que notre candidat est l’homme de la situation, en ce moment précis où l’heure est grave et que les enjeux sont énormes. C’est le moment d’appeler tous les Sénégalais à la mobilisation, de rester vigilant face aux tentatives de confiscation et de sabotage. La responsabilité, la maturité, le patriotisme vaincront devant l’arrogance, la suffisance, l’impertinence.