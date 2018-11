Exclusif: Classement FIFA: Le Sénégal occupe la première place africaine

Comme chaque mois, la FIFA a publié ce jeudi son édition actualisée du classement des nations pour le mois de novembre. Et à la suite de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 (et de quelques rencontres amicales), on assiste à un changement de leader au niveau africain avec le Sénégal qui occupe la première place.

Les Lions de la Teranga dépassent la Tunisie, battue à deux reprises ce mois-ci. Le Sénégal s’est qualifié pour la prochaine Coupe d’Afrique 2019. Grâce à ses deux succès, le Maroc se hisse quant à lui sur le podium continental.

Les poulains d’Aliou Cisse occupe donc la première place sur le plan africain et gagnent deux points au niveau mondial. Les lions occupent maintenant la 23e place mondiale.

Le top 20 africain

1. Sénégal (23e)

2. Tunisie (26e)

3. Maroc (40e)

4. Nigeria (44e)

5. RDC (49e)

6. Ghana (51e)

7. Cameroun (55e)

8. Egypte (56e)

9. Burkina Faso (61e)

10. Mali (64e)

11. Côte d’Ivoire (65e)

12. Guinée (66e)

13. Algérie (67e)

14. Cap Vert (72e)

15. Afrique du Sud (72e)

16. Ouganda (75e)

17. Zambie (82e)

18. Congo (84e)

19. Gabon (85e)

20. Bénin (94e)

