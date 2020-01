Eventuel troisième mandat : Macky Sall maintient toujours le flou

En cette deuxième conférence de presse après message à la nation, le président Macky Sall a répondu à plusieurs questions des confrères. C’était en présence des membres de sa famille. Mais la question qui a retenu plus d’attention des Sénégalais, c’est celle relative à son éventuel troisième mandat. Sur cette question, le chef de l’Etat a préféré toujours maintenir le flou.

Ceux qui attendaient une réponse claire et définitive du président de la République sur son éventuel troisième mandat peuvent garder leur patience pour quelques mois encore. En ce sens que le chef de l’Etat n’a pas donné une réponse qui clôt le débat sur son éventuel mandat. «Troisième mandat, je dis oui et non. Vous savez si je dis aujourd’hui que je ne serai pas candidat en 2024, il n’y aura plus de travail dans le gouvernement. Aussi, si je dis que je suis candidat en 2024, le débat va continuer à s’alimenter. Il y aura plus de marches. Il y aura plus de travail au Sénégal », a-t-il précisé d’un ton ferme.

Et le chef de l’Etat poursuivre : « Laissez ceux veulent en débattre continuer. Moi je ne perds pas mon temps pour un mandat en 2024. Comme le disait Gaindé Fatma, il faut se concentrer sur le présent en travaillant durement. Je suis dans cette dynamique de travailler pour réussir ce mandat en cours que les Sénégalais m’ont confié. Le Futur, c’est le futur, il appartient à Dieu. C’est lui, seul sait ce qui va se passer demain. Je ne me focalise pas de ce qui n’est pas encore venu».

Aussi sur le sujet du dauphinat, le président de la République évacue la question de la manière la simple : «Je connais le dauphin en tant poisson». Il s’empresse d’ajouter : «Je ne suis pas un roi. Au Sénégal, nous sommes dans un régime de succession. C’est pourquoi, moi, je n’ai pas de dauphin ». Dans le registre, le président de la République a profité pour présenter ses excuses aux Sénégalais suite à la guéguerre au sein de l’Alliance pour la République (Apr, au pouvoir). «Dans un bon compagnonnage, il faut se dire la vérité quand on est en aparté. Ces déballages à la place publique ou sur les ondes des médias ne sont pas indiqués, si l’on veut être ensemble », a-t-il regretté cette campagne de déballage au sein de son parti, notamment, entre Farba Ngom, Moustapha Cissé Lô et Yakham Mbaye.

Evoquant l’opportunité du dialogue national pour celui qui est réélu avec 58, 27%, des voix, et avec une majorité à l’Assemblée nationale, Macky Sall soutient : «J’ai une majorité politique, sociale et j’ai la majorité parlementaire pour gouverner seul. Mais j’estime que le dialogue national est très important car la démocratie est le consensus autour de certaines questions d’intérêt nationales. Il faut discuter sur les questions économiques pour trouver un consensus, sur le syndicalisme dans le cadre du pacte social… Donc le dialogue est très important dans un pays. Il accroit la démocratie ». Il réitère sa décision d’appliquer les conclusions du dialogue national si elles consensuelles et constituent un intérêt national.