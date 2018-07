Etude: le port d’une cravate au travail pourrait limiter vos capacités de réflexion

Peut-être est-il temps de laisser tomber les codes vestimentaires formels et de laisser les gens travailler dans des vêtements qu’ils trouvent confortables.

Pensez à ce que vous pourriez faire de plus sans la douleur de porter des talons ou d’avoir à transpirer à travers un costume.

Quelques preuves à apporter à votre patron: Selon un nouveau rapport publié dans Neuroradiology, porter une cravate pourrait limiter les capacités créatives des travailleurs.

On pense que porter une cravate serre les veines du cou et limite le flux sanguin, ce qui peut ralentir le traitement du cerveau et limiter vos capacités de réflexion.

Des scientifiques de l’Université ont scanné le cerveau de 30 jeunes hommes en bonne santé, dont 15 ont été invités à porter des chemises confortables à col ouvert, et les 15 autres qui ont été invités à porter des cravates dans un nœud de Windsor ont ressenti un léger inconfort.

Ils ont constaté que le groupe portant des cravates avait 7,5% moins de flux sanguin dans leur cerveau. Mais avant que vous ne fassiez la course aux HRs et que vous leur disiez que porter une cravate va vous tuer, il vaut la peine de noter quelques points importants à propos de cette étude.

Tout d’abord, la taille de l’échantillon est minuscule. Un groupe de 30 hommes n’est pas suffisant pour généraliser au grand public.

Les chercheurs ont délibérément demandé aux hommes de porter leurs cravates à un moment de léger inconfort, ce qui n’est peut-être pas la façon dont l’homme moyen porterait le leur, bien que c’est peut-être un avertissement pour ne pas trop attacher votre cravate.

L’étude ne s’est pas non plus penchée sur l’impact réel de la réduction du flux sanguin, comme l’analyse des temps de réaction des gens et les compétences de prise de décision.

Alors que nous savons que la réduction du débit sanguin peut réduire la fonction cérébrale, nous ne savons pas avec certitude si la petite réduction du débit sanguin causée par un lien serré aurait effectivement un effet.

Donc, les résultats avec une pincée de sel. Mais n’hésitez pas à le présenter à votre patron si vous faites une présentation anti-cravate.

Si vous vous sentez mal à l’aise à cause de votre code vestimentaire, il est difficile de faire le travail au mieux de vos capacités – alors cela vaut vraiment la peine pour les gestionnaires d’adapter les règles de la mode aux besoins des travailleurs.

Source:afrikmag