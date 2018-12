ESPN 100: Sadio Mané élu meilleur ailier du monde

L’ailier de Liverpool, Sadio Mané, a été choisi comme étant le meilleur ailier du monde selon le classement réalisé par ESPN pour le compte de cette année 2018.

Les médias britanniques et plus généralement anglo-saxons adorent les classements et ESPN s’en est donné à coeur joie en sortant son «ESPN FC 100» qui recensent 100 personnalités du monde de foot avec les 10 meilleurs de la planète à chacun des postes suivants : gardien, arrière droit, arrière gauche, arrière central, milieu central, milieu offensif, ailier, attaquant, avant-centre et manager.

Apres avoir pris la 22e place sur le classement du Ballon d’Or France Football 2018. Le numéro 10 des Lions et des Reds de Liverpool s’octroie une nouvelle distinction du meilleur ailier du monde en devançant Leroy Sané et Raheem Sterling. Sadio Mané a marqué 20 buts dont 10 buts en Champions League cette saison 2017-2018, il est aussi l’un des artisans de la qualification du Sénégal au Mondial 2018.

Déjà 2ème meilleur ailier du même classement ESPN l’année dernière, la progression de Sadio Mané est constante depuis cinq ans. Une progression qu’il a prouvée en 2018 tant le Sénégalais s’est révélé indispensable au sein du collectif de Jürgen Klopp.

(Source : avec Foot221)