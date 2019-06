Equipe Nationale : Keïta Baldé en lice pour remplacer Sadio Mané !

C’est au complexe sportif et hôtelier Tolip El Forsan que l’équipe nationale du Sénégal s’est entraînée ce samedi, à la veille de son match amical face au Nigeria.

Le dernier virage. Juste après leur séance d’entrainement de ce samedi, les Lions ont vidé plusieurs bouteilles d’eau. La chaleur d’Ismailia leur a sans doute donné un indicateur assez fiable de ce qui les attend dans une semaine, au Caire. Pour aborder cette dernière ligne droite, le sélectionneur a pu compter sur tout son groupe à la veille du match amical contre le Nigeria, prévu ce dimanche à 19h, heure locale (17h GMT), même si Sadio Mané n’a pas encore commencé le travail collectif avec le groupe.

Plusieurs dizaines de personnes, dont beaucoup d’enfants accompagnés de leurs parents, sont venues observer Sadio Mané et ses coéquipiers. Grande attraction du public égyptien l’attaquant de Liverpool s’est une nouvelle fois entraîné à l’écart du groupe, histoire de rattraper le gap sur le plan physique.

A côté, le reste de l’équipe a effectué une séance assez rythmée, marquée par un travail spécifique regroupant, d’une part défenseurs et milieux défensifs, et d’autre part les joueurs à vocation offensive. Après ces ateliers, le groupe a été scindé en deux équipes pour une opposition qui a laissé entrevoir le onze qu’Aliou Cissé va probablement aligner ce dimanche contre le Nigéria, avant de terminer par des exercices sur les balles arrêtés : corners, coups-francs et penaltys.

Avec l’aide de Youssou Dabo qui a rejoint le staff technique aujourd’hui, Aliou Cissé a procédé à une mise en place tactique qui donne une grande indication de ce que devrait être l’équipe de départ face au Nigeria, mais également contre la Tanzanie, le 23 juin, pour le premier match des Lions dans cette 32e édition de la CAN. La suspension de Sadio Mané actée, c’est Keita Diao Baldé qui est parti pour occuper le couloir gauche et compléter la ligne d’attaque avec Ismaila Sarr et Mbaye Niang. Au milieu, le trio Pape Alioune Ndiaye, Gana Guèye Krépin Diatta, déjà aligné lors du dernier match officiel, face à Madagascar, le 23 mars à Thiès. (Emedia)