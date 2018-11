Equipe nationale: Cheikhou Kouyate plus efficace comme défenseur central ?

Avec un Alfred Ndiaye qui avait chamboulé le milieu de terrain, Cheikhou n’était plus un titulaire indiscutable. Lors du premier match contre la Pologne, il est entré en cours de jeu. Mais cette saison, il revient en forme avec son club et reste sur une bonne lancée.

En équipe nationale, Cheikhou joue souvent en défense central pour combler l’absence de Koulibaly, Salif Sane ou Kara. Même si milieu de terrain reste son poste de prédilection, il est parfois plus a l’aise dans la défense sénégalaise.

Contre le Soudan, le capitaine des lions a su gérer ce match difficile qui se jouait a l’extérieur. Face aux équato-guinéens, Aliou Cisse l’a encore reconduit sur le front de la défense accompagnée de Kalidou Koulibaly.

Sa vision de jeu, et son agressivité en tant que milieu de terrain lui permettent de savoir anticiper ou écarter le dangers. Mais les rôles peuvent aussi changer car Salif Sane est aussi a l’aise comme milieu de terrain qui joue devant la défense.

Cheikh Kouyate reste donc plus efficace en défense central. Avec la CAN 2019 en vue, le capitaine des lions voudra rester prolifique en club et bien servir l’équipe nationale. Le Sénégal va vers une compétition difficile qui demande beaucoup de concentrations et d’assurance.

