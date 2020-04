Enlèvement de Soumeïla Cissé : Khalifa Ababacar Sall se prononce…

« Depuis quelques jours, Monsieur Soumeïla Cissé, Président de l’URD et chef de l’opposition malienne est enlevé et séquestré dans le nord du Mali par des forces non identifiées », note M. Khalifa Ababacar Sall, dans un communiqué parvenu à Ferloo.

« J’apporte mon soutien fraternel et amical à ce digne fils du Mali et de l’Afrique ainsi qu’au peuple malien et aux militants de l’URD en particulier », dit l’ancien maire de Dakar.

Ce n’est pas tout, car M. Sall « adresse ses encouragements aux autorités maliennes pour les efforts entrepris afin que Monsieur Soumaïla Cissé recouvre rapidement la liberté et retrouve sa famille et ses proches ».