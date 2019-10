Engagement de l’Etat devant le CDH/ONU : Une question orale sur la table du ministre de la Justice, aujourd’hui

L’affaire du fils de l’ancien président de la République, Karim Wade suite au passage de la délégation sénégalaise devant le Comité des droits de l’homme des Nations Unies est loin de connaitre son épilogue. En ce sens que dans la tête de certains Sénégalais, à l’image du député du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Abdou Mbacké Bara Dolly Mbacké, il y a beaucoup de flous qui entourent le limogeage de Samba Ndiaye Seck et de Moustapha Kâ. Ce parlementaire va déposer ce mercredi, une question orale sur la table du président de l’Assemblée nationale afin de convoquer le ministre de la Justice pour venir s’expliquer sur le dessous de ces limogeages.

Samba Ndiaye Seck, Directeur de Cabinet du Secrétaire d’Etat chargé des Droits humains et de la Bonne gouvernance et Moustapha Ka Directeur des Droits humains sont demis de leurs fonctions suite à la présentation du rapport devant le Comité des Nations Unies aux droits de l’homme sur l’affaire Karim Wade à Genève. Et le communiqué du ministère de la Justice reste muet sur les raisons du limogeage de ces deux fonctionnaires. C’est donc, tout un mystère qui entoure cette décision.

Le Député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly du Groupe parlementaire de Liberté et Démocratie veut avoir le cœur net. Tout comme bon nombre des Sénégalais. Il (Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly) estime que le Garde des Sceaux, ministre de la Justice Me Malick Sall doit éclairer la lanterne des Sénégalais sur la décision de limogeage de fonctionnaires cités en supra. « Je vais adresser une question orale au ministre de la Justice pour qu’il vienne nous éclairer sur ce qui a été retenu à Genève devant le Comité des Droits humains des Nations Unies. Je suis un député, un représentant du peuple, j’ai, donc, le droit de lui adresser une question orale pour qu’il vienne répondre aux parlementaires afin d’expliquer ce que le Comité a dit exactement et le pourquoi la décision de limoger les deux fonctionnaires. Cette question orale sera déposée sur la table aujourd’hui même », a promis le député du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie à l’issue d’une plénière à l’Assemblée nationale. Et de poursuivre : “Ce qu’ils ont dit à Genève, on suppose que c’est ce que le ministre a écrit dans ce rapport. C’est peut être la réponse du Comité des Droits de l’homme des Nations Unies qui ne les a pas plu et qui a motivé ces limogeages”.