Encombrement, occupation anarchique… Abdou Karim Fofana annonce une loi …

Prévue le 30 novembre prochain pour le démarrage effectif des rotations du Train Express régional, (TER), la date est encore repoussée pour une troisième. C’est le ministre Abdou Karim Fofona qui l’a révélé sur les ondes de la Rfm. Il annonce dans la foulée une loi contre les encombrements et autres occupations anarchiques

«La date du 30 novembre ne sera pas possible pour le démarrage effectif du TER », laisse-t-il entendre. «Cela, explique-t-il à cause de la complexité du projet. Il peut y avoir certains dysfonctionnements. Il est normal qu’on ait de la tolérance parce que c’est la première fois que le Sénégal a un projet de cette taille. Le plus important est de faire sortir les Dakarois du transport de précarité». Et d’ajouter comme pour se défendre : « ce qui est difficile, c’est la décision et le rechercher de l’ argent pour la réalisation du projet. Ce qui est fait ».

Par ailleurs, il annonce un projet de loi les encombrements et les occupations anarchiques. « Le gouvernement est en train de travailler sur un projet de loi dans ce sens. Il sera dans le circuit administratif dès demain et dans quelques jours le gouvernement va défendre la loi devant les députés.