En tournée économique dans les régions du sud: Macky fait des promesses à la jeunesse de Goudomp

Après les pavillons à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar d’une capacité de 4000 lits et le lancement du projet de développement du tourisme et des entreprises à Saly, le Président de la République Macky Sall a inauguré ce vendredi l’Espace numérique ouvert de Kolda, qui selon lui est une infrastructure pour bâtir une éducation de qualité et la grande mosquée. Et c’est à l’occasion de sa tournée économique de 4 jours qu’il a effectuée dans les régions du Sud.

Avant d’arriver à la capitale du Fouladou, Macky Sall a fait escale à Goudomp. Dans la capitale du Balantacounda, des promesses on été faites aux populations. «Nous allons prendre des dispositions pour le financement des jeunes avec la Délégation à l’entreprenariat rapide (Der), dès cette semaine. Nous allons renforcer la formation des jeunes. Je suis conscient que vous avez beaucoup de problèmes. Je rassure que le Projet pôle de développement de la Casamance (Ppdc) va contribuer à l’autosuffisance en riz», a promis le Chef de l’Etat.

Poursuivant ses promesses pour gagner l’électorat dans cette partie du Sénégal, Macky Sall en rajoute cette couche. «Nous allons renforcer le Ppdc avec l’aménagement de 1128 hectares et le département de Goudomp aura sa part. Nous allons électrifier les localités de la Rn6. Vous aurez un nouveau espace numérique ouvert (Eno) comme tous les départements». (Actusen)