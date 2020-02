En images, le siège du  Centre de documentation et des archives de l’OMVS incendié

Le mardi 04 février 2020, lors des affrontements entre forces de l’ordre et pêcheurs de Guet-Ndar, le siège du Centre de documentation et des archives (CDA) de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), sis au quartier de Ndar Toute a été incendié, ainsi qu’une voiture appartenant à la police et le siège de la Senelec. Plus que le poids des mots, la force de l’image !, avec ce reportage iconographique de notre confrère www.chroniques.sn et cette vidéo de notre confrère www.thieydakar.com.