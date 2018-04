En direct du Palais : Le procureur requiert deux ans de prison contre Barthélémy Dias

Le maire de Sicap Sacré-Cœur- Mermoz et proche de Khalifa Sall, Barthélémy Dias est depuis ce matin devant le tribunal de flagrant délit pour offense aux magistrats et incitation à l’insurrection. Le procureur se basant sur les propos du mis en cause, requiert deux ans de prison ferme contre lui.

” Quand je sortirai d’ici, je vais mettre en place un mouvement khalifa en prison tout le monde en prison », d’emblée, fait savoir Barthélémy Dias.

Barthélémy Dias poursuit : “Je suis à l’origine de l’ambition politique de Khalifa Sall. Donc je ne pourrais pas être en liberté et le laisser là-bas tout seul. Quand je sortirais de la prison… Nous n’avons pas les moyens de faire face aux forces armées du Sénégal. Personne ne s’est réjoui de la décision du juge et si vous devez me condamner pour mes propos, vous devez aussi condamner tout le Sénégal. Parce que de près ou de loin, tous les Sénégalais ont fustigé le verdict”.

je remercie tout le monde. Je ne souhaite pas rentrer à la maison. Et j’ai pas envie de rentrer à la maison. Mon frère que j’ai rejoint en prison est détenu là-bas. Je peux vous donner les éléments qui prouvent que le procès de Khalifa Sall n’a pas été équitable. Si certains ont été choqués par mes propos, je m’en excuse. Je souhaite dire que sur la constitution, que je n’ai jamais insulté un magistrat. J’ai parlé d’une certaine magistrature, d’une très haute magistrature. Pour faire des règlements de compte politiques.

Selon Barthélému Dias, il y a plus de 2000 détenus a Rebeuss qui sont renvoyés chaque jour à cause de moi. Je refuse de me taire. Le verdict rendu par le juge Malick Lamotte sur l’affaire Khalifa Sall est injuste. Je parlais au sens figuré. La Constitution me permet. Je n’ai pas cité des magistrats, mais des comportements. Khalifa Sall ne mérite pas ça. Le peuple Sénégal ne mérite pas ça. A ce titre je préfère me tordre ma liberté pour combattre cette injustice.

Suffisant pour le procureur d’estimer dans son réquisitoire “qu’on ne peut pas être plus royaliste que le roi”. C’est ainsi qu’il requiert deux ans de prison contre Barthélémy Dias.

Cela ne semble pas ébranler Barthélemy Dias qui poursuit ses critiques contres le régime. “Moustapha Cisse Lo avait déclaré que tous les magistrats sont des corrompus. Où était le procureur ? Nous avons longtemps lutté pour cette démocratie. Le « Coumba am nday coumba amoul ndaye dafa doy si Sénégal”.

“Je n’ai pas insulté quoi que ce soit. Mais le français dit si vous avez votre chien et que vous voulez vous débarrasser de lui vous l’accusez de la rage. J’aurais aimé que le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye soit là. Je parle de cette magistrature très haute. Vous voulez me condamner j’ai dit autrement tout ce que le magistrat Dème a dit”, se défend-t-il.