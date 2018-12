“Empressement inhabituel” dont fait l’objet son dossier, sortie du Ministre de la Justice… : Khalifa Sall écrit au Forum du justiciable

Khalifa Sall a adressé une correspondance au Forum du justiciable. Dans sa lettre, l’ancien maire de Dakar invite les membres de cette organisation «à veiller au respect de ses droits et à l’impartialité des juges de la Cour suprême, gages de la crédibilité des décisions judiciaires et de la confiance à la justice». Il dénonce aussi “l’empressement inhabituel”, dont le dossier de la caisse d’avance de la mairie de Dakar fait l’objet.

«La Cour suprême a décidé d’examiner le dossier de la Caisse d’avance de la ville de Dakar pour le vider en décembre avant les centaines de dossiers en attente, souvent depuis des années. Non seulement cet empressement est inhabituel, mais il ne garantit ni le droit à un procès équitable ni les droits de la défense des personnes mises en cause dans cette affaire», déclare-t-il.

Il déplore également les propos tenus à l’Assemblée nationale par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, lors du vote du Budget de son département ministériel.

«Lors de l’examen du budget de son département par l’Assemblée nationale, le ministre de la justice a annoncé une déclaration de culpabilité contre ma personne dans une affaire pendante devant la Cour suprême», a-t-il dit.

Cette déclaration est jugée «grave» par Khalifa Sall, «non seulement à cause de la qualité de son auteur. Mais aussi, parce qu’elle constitue une violation de la présomption d’innocence dont je bénéficie. Plus grave encore, cette déclaration est de nature à renforcer le sentiment que les décisions de justice sont rendues sous la dictée du pouvoir exécutif et à entamer le lien de confiance entre la justice et les justiciables».

Elle peut également, selon le candidat déclaré à la présidentielle de 2019, «susciter un sentiment de défiance envers notre système judiciaire alors que la plupart des magistrats de notre pays exercent leur office en faisant preuve d’indépendance et en s’évertuant tant bien que mal à se hisser à la hauteur des exigences de leur serment dans le traitement des instances judiciaires».