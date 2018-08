Emmanuel Desfourneaux sur la présidentielle de 2019: “le top de départ donné dès ce lundi”

Selon le directeur de l’Institut Afro-européen, Emmanuel Desfourneaux sur les ondes de Sud Fm, le top de départ de la présidentielle de février 2019 sera donné ce lundi avec le coup d’envoi de la collecte des parrains aux candidats.

Mais s’empresse-t-il d’ajouter que cette campagne de collecte de parrains va se faire dans la suspicion car il va falloir à l’opposition de s’assurer que leurs parrains sont inscrits sur le fichier électoral. “Il y’aura sûrement des suspicions quand on sait que le taux de retrait des cartes est élevé dans les zones favorables au pouvoir (Fouta) et un de retrait pratiquement faible dans les milieux favorables à l’opposition. Et l’absence de concertation sur le processus électoral va nous conduire vers un contexte tendu”, a-t-il estimé.

Le Pds qui décide de boycotter la rencontre avec le ministre de l’Intérieur ce lundi, serait obligé de désigner un coordonnateur national pour la collecte des parrains pour son candidat. Et, poursuit-il, “à partir du 30 août, on aura de nouveaux éléments pour comprendre la stratégie du Pds : Si la décision du Conseil constitutionnel lui est favorable, il sera plus conciliant avec le ministre de l’Intérieur. Au cas contraire, il est contraint de mener des batailles politiques”.

Selon cet analyste de la politique sénégalaise, ce serait une situation très compliquée mais qui serait favorable à Idrissa Seck s’il arrive à relever les défis en termes de programmes et de communication.

De même, ajoute-t-il, cette situation peut être profitable à Cheikh Hadjibou Soumaré qui incarne l’apaisement. “Le Pds, dos au mur, peut être amené à se ressaisir et à soutenir sa candidature”, analyse-t-il.

D’après Emmanuel Desfourneaux, de nouveaux venus à l’image d’Ousmane Sonko peuvent provoquer une nouvelle configuration de la politique sénégalaise. « Le jeu est ouvert et l’enjeu peut être un choix de société…”, prévient-il