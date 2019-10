Éliminatoires Can 2021 : Sénégal – Congo : Avec Moussa Ndiaye, Mame Baba Thiam et Naby Sarr !

Le sélectionneur Aliou Cissé a annoncé ce jeudi, sa liste des 24 joueurs convoqués en vue des matches contre le Congo Brazzaville (13 novembre) et le Eswatini (17 novembre), comptant pour la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Le groupe qui entamera les deux premiers actes des éliminatoires n’est pas loin de celui qui a titillé le Brésil (1-1), le 10 octobre dernier, en amical. Moussa Ndiaye (Excellence Foot Dakar), Baba Thiam (Kasimpasa Spor Kulubu) et Naby Sarr (Charlton Athelic FC) ont été appelés par le sélectionneur pour la première fois. Moussa Konaté ne figure pas dans cette liste de 24 joueurs. Mbaye Diagne, Diao Baldé sont les autres absents de marque, que le coach des Lions a justifié. Leur absence s’ajoute à celle de Opa Nguette.

La liste

Gardiens : Édouard Mendy, Alfred Gomis, Abdoulaye Diallo

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Racine Coly, Salif Sané, Moussa Wagué, Saliou Ciss, Naby Sarr, Moussa Ndiaye

Milieux : Idrissa Gana Guèye, Krépin Diatta, Sidy Sarr, Mamadou Loum Ndiaye, Pape Alioune Ndiaye, Cheikhou Kouyaté

Attaquants : Ismaïla Sarr, Habib Diallo, Sadio Mané, Mbaye Hamady Niang, Famara Diédhiou, Mame Baba Thiam, Sada Thioub.