Éliminatoires CAN 2019 : Le Sénégal-Soudan (3-0) et reprend la tête du groupe

Éliminatoires CAN 2019 : Le Sénégal-Soudan (3-0) et reprend la tête du...

Le Sénégal a disposé du Soudan, 3 buts à 0 dans un match globalement maitrisé par Sadio Mané et ses coéquipiers. Les Lions ont fait le break avant la pause avec un but de Abdou Cissé, le sociétaire d’Olympiakos qui étrennait sa première sélection sur une faute de main du gardien, avant que Idrissa Gana Guèye ne corse l’addition. Les Lions de dérouler au retour des vestiaires, essayant de couper tout espoir aux soudanais. Et c’est sur un rush solitaire de Mbaye Niang, et une frappe détournée par le défenseur que les sénégalais se mettaient définitivement à l’abri (3-0). Les dés étaient jetés et les Lions de faire tourner le ballon profitant des largesses de la défense Soudanaise pour se permettre quelques incursions pour corser encore plus l’addition.

Encore des blessures

Avec une infirmerie déjà pleine (Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Moussa Konaté), une autre blessure a été notée. Celle d’Idrissa Gana Guèye, le métronome du milieu de terrain des Lions sorti du terrain avant la mi-temps après un contact. Le match retour prévu mardi risque de voir une composition de jeu très inédite pour les Lions

Le match des nouveaux ?

Les neo-sélectionnés en équipe nationale se sont globalement bien comportés lors de ce match contre le Soudan. Racine Coly le sociétaire de Nice tenant bien son couloir, alors que Pape Abou Cissé dans l’axe y est même allé de son petit but. Mbaye Diagne, attaquant en D1 Turque s’est démené comme un beau diable, mais n’a pas finalement eu la chance de scorer. Il faut dire aussi que lors de ce match l’opposition offerte par le Soudan n’était pas des plus rudes. Espérons qu’il en sera ainsi lors du match retour prévu dans 3 jours. Pour l’instant les Lions reprennent la tête du groupe que leur avait chipée le Madagascar quelques heures plutôt, en s’imposant 1-0 en Guinée équatoriale. (Avec Dakaractu)