Eliminatoires CAN 2019 : 23 Lions convoqués pour affronter la Guinée équatoriale

Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, a publié, vendredi à Dakar, une liste de 23 joueurs pour le match contre la Guinée équatoriale prévu le 17 novembre prochain et comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2019.

Le coach Aliou Cissé, dont l’équipe a déjà composté son ticket pour la phase finale de la compétition, a opéré peu de changements par rapport aux 23 joueurs convoqués pour la double confrontation face au Soudan sanctionnée par deux succès (3-0 à l’aller et 0-1 au retour).

Seuls le latéral gauche Adama Mbengue (Caen, France) et le défenseur central Pape Djibril Diaw (Korona Kielce, Pologne) n’ont pas été rappelés. Lamine Gassama, Salif Sané, Kalidou Koulibaly et Moussa Konaté qui étaient forfaits en raison de blessures, sont de retour dans la Tanière. Les novices Pape Abou Cissé (buteur à Dakar pour sa première sélection), Sidy Sarr (auteur du but qualificatif à Khartoum), Amath Ndiaye Diédhiou et Mbaye Diagne ont été reconduits par le technicien.

Même si la qualification est déjà acquise, le Sénégal devra s’imposer en Guinée équatoriale pour garder la première place du groupe A. Les Lions sont sous la menace de Madagascar qui compte également 10 points (3 victoires et 1 nul).

Liste des 23 Lions

Gardiens (3) : Abdoulaye Diallo (Rennes, France), Alfred Gomis (Spal 2013, Italie), Edouard Mendy (Stade de Reims, France).

Défenseurs (7) : Pape Abou Cissé (Olympiacos FC, Grèce), Ibrahima Mbaye (Bologne FC, Italie), Lamine Gassama (Göztepe Spor Kulübü, Turquie), Salif Sané (Schalke 04, Allemagne), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Youssouf Sabaly (Bordeaux, France).

Milieux (6) : Idrissa Gana Guèye (Everton, Angleterre), Cheikh Tidiane Ndoye (Angers, France), Alfred Ndiaye (Malaga CF, Espagne), Sidy Sarr (FC Lorient, France), Amath Ndiaye Diédhiou (Getafe CF, Espagne), Assane Dioussé (Saint-Etienne, France).

Attaquants (7) : Keita Diao Balde (FC Inter Milan, Italie), Ismaïla Sarr (Rennes, France), Opa Nguette (FC Metz, France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Moussa Konaté (Amiens, France), Mbaye Hamady Niang (Rennes, France), Mbaye Diagne (Kasimpasa Spor Kulübü, Turquie).