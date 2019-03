Election Présidentielle 2019: Arrêt sur l’ABCD programmatique d’Idrissa Seck.

Source d’inspiration et de Motivation :

«… Le meilleur à engager c’est celui qui est fort et digne de confiance ». Extrait du saint coran Le récit (S28 Le Récit / V26). Cette recommandation connue au dix septième siècle, provient de la fille de Shouaïb : prophète (PSL). Il s’agissait du recrutement du prophète Moise en qualité de berger. La fille se basant sur une qualité (la pudeur) et atout de Moussa (PSL).Le prophète Shouaïb (PSL) recommandait à son peuple la pleine mesure (Sourate 7 AL-A˒RĀF /Verset 85) : « Donnez le bon poids et la bonne mesure et ne lésez pas les gens en leur donnant moins que ce qui leur revient. Et ne semez pas la corruption sur terre après que l’ordre y ait été établi. Ce sera mieux pour vous, si vous êtes croyants ».

La démocratie devient majeure et durable quand elle est érigée et exercée en tradition globale. Cela devrait être observable et vivace dans notre pays dont la marche politique s’adapté en équilibre et harmonie avec une solide tradition socioculturelle et spirituelle.

Le politicien opportuniste se sert de la politique. L’homme politique majeur d’éthique, sacralise sa vision et se tient droit sur les règles et principes constitutionnels.

Le leadership et charisme politiques d’Idrissa Seck restitués durant trois semaines de campagne électorale est le fruit d’un subtil dosage de doigté, de compétence, d’aptitude et de qualité jugés nécessaires pour réussir une compétition à l’instar de celle que nous avons vécue: présidentielle 2O19. La stratégie était de beaucoup communiquer, de façon plus persuasive, définir ses priorités, et massifier les personnes ressources autour de sa modeste personne ; à travers une attitude positive et stimulante. En ligne de mire, allier la confiance et l’enthousiasme du peuple votant. Dans ce climat électoral derrière nous, Idrissa Seck a vivifié par les enjeux de la Présidentielle 2019 dans différentes sémantiques d’actualité: Ethique et pratique politique. Il avait cultivé et développé son charisme pour se construire l’étoffe d’un véritable leader – Idy a su séduire, inspirer confiance et massifier autour de lui les règles d’or pour construire et promouvoir sa réussite politique. Son projet de société en bandoulière.

Idrissa Seck doit persévérer dans la lutte post-élection 2019, jusqu’au dernier recours. Il porte ce combat légitime et exaltant au nom de l’ensemble de son électorat mais aussi en faveur, de toute la population citoyenne du Sénégal. Quelle qu’en soit l’issue de leur patriotisme et leur opiniâtreté, le peuple sénégalais, tous les leaders politiques d’aujourd’hui lui sont reconnaissants.

« «A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » a dit un grand personnage mythique. Aussi le corollaire de cette poésie psychologique devrait avoir comme résonance : « la défaite dans l’honneur, toutes les armes politico-juridiques sont une victoire encore plus honorables »

N’est pas le sens et la portée des paroles de sagesse, de vérité, de réconfort du grand khalife général des mourides en révélant à IDY, cette grande vérité comme intuitive : « Vous avez tous gagné ».

Le représentant de Khadimou Rassoul sur terre et grand Serigne des Mourides, a dit les meilleurs mots, la plus précieuse vérité.

Serigne Mountakha Mbacké à Idrissa Seck à Touba : « Vous avez une victoire, une grande victoire. Chacun à ses responsabilités dans ce pays. Il est fondamental que chacun sache où s’arrête la sienne et se donner les conditions de jouer convenablement le rôle qui lui est dévolu par la société ». Source : www.xibar24.com

