Election du successeur de Khalifa Sall à la Mairie de Dakar, ce samedi : Taxawu Dakar, en rangs dispersés !

Convoqués en session par le préfet de Dakar, ce samedi 29 septembre, les 100 Conseillers municipaux de Dakar procéderont, à partir de 10h, à l’élection du nouveau maire de la ville de Dakar devant remplacer Khalifa Sall. La coalition Taxawu Dakar qui dispose de la majorité au Conseil municipal sera à cette élection en rangs dispersés entre pro-Soham Wardini, première adjointe au maire Khalifa Ababacar Sall et pro-Banda Diop, maire de la Commune de la Patte d’oie. A moins que le maire des Parcelles assainies Moussa Sy, candidat de la dernière minute, ne vienne coiffer tout ce beau monde au poteau. Sous l’arbitrage bien entendu, des élus de la coalition présidentielle Bennoo Bokk Yaakaar.

La ville de Dakar et ses populations se préparent à vivre un évènement particulier en ce jour de samedi 29 septembre. Après un mois de transition assuré par Soham Wardini, première adjointe au maire Khalifa Ababacar Sall, révoqué par un décret présidentiel du 31 août dernier suite à la confirmation de sa condamnation par la Cour d’appel de Dakar sur l’affaire de la caisse d’avance de la ville de Dakar, c’est aujourd’hui que sera connu le nom de celui ou celle qui sera le huitième maire de Dakar, dans le Sénégal indépendant. Convoqués en session par le préfet de Dakar, les 100 Conseillers municipaux de Dakar procéderont, à partir de 10h, à l’élection du nouveau maire de la ville de Dakar devant remplacer Khalifa Sall. Seulement, cette élection s’annonce électrique. En effet, nonobstant l’annonce officielle du parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr) et son allié dans la coalition Bennoo Bokk Yaakaar (Bby), le Parti socialiste (Ps), ancienne formation politique de Khalifa Sall, de ne pas présenter de candidat, la bataille à la succession de Khalifa à la mairie de Dakar semble loin d’être gagnée d’avance pour la coalition Taxawu Dakar. Pour cause, la coalition fondée par le maire révoqué Khalifa Ababacar Sall à la veille des élections locales de 2014 et qui lui avait permis de remporter avec brio 15 des 19 communes d’arrondissement de la capitale sénégalaise devant la coalition au pouvoir Bennoo Bokk Yaakaar (Bby) dirigée par l’ancien Premier ministre Aminata Touré, est sur le point de perdre son unité si ce n’est d’ailleurs déjà le cas. L’annonce surprise de la candidature de Banda Diop, maire de la Commune de la Patte d’Oie, pourtant membre de la coalition Taxawu Dakar, à la succession de Khalifa Sall, alors que ses camarades de cette même coalition ont jeté leur dévolu sur l’actuelle première adjointe au maire pour continuer l’œuvre de leur mentor, a fini d’installer la division au sein de la famille politique et/ou électoraliste de l’ex maire de Dakar entre pro-Wardini et pro-Banda Diop.

ELECTIONS A LA MAIRIE DE DAKAR : « Tout est fin prêt », assure Soham Wardini

La première adjointe du maire de Dakar, Khalifa Sall, Soham Wardini a assuré hier, vendredi, que « tout est fin prêt » pour l’organisation des élections à l’hôtel de ville ce samedi matin, pour choisir le successeur de Khalifa Sall, révoqué de ses fonctions par décret présidentiel. « Tout est fin prêt pour l’organisation des élections depuis notre rencontre avec le préfet de Dakar », a dit Soham Wardini qui affirme que leur équipe veut « terminer le mandat de Khalifa Sall ». Candidate pour remplacer Khalifa Sall à la tête de la mairie, Soham Wardini devra faire face à Banda Diop, maire de la Patte d’Oie, proche du camp présidentiel.

Banda Diop pour garder la mairie de Dakar sous l’escarcelle socialiste

Face à la presse, le jeudi le 27 septembre dernier, pour se prononcer sur sa décision de briguer la succession de Khalifa Sall à la tête de la mairie de Dakar, le maire de la Commune de la Patte d’Oie, Banda Diop, a battue en brèche les accusations concernant ses liens supposés avec le régime en place. Jurant qu’«il n’est le candidat d’aucun groupe», Banda Diop a justifié sa candidature par une volonté de continuer le combat pour la libération de son mentor et maire révoqué de la ville de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. «Face à la révocation du maire Khalifa Sall, je vois notre impérieuse nécessité de continuer le combat pour la libération du maire Khalifa Sall. C’est pourquoi, je déclare officiellement ma candidature à la mairie de Dakar». Il faut dire qu’à l’image de Wardini, Banda Diop compte également sur une partie des conseillers municipaux de Taxawu Dakar pour «continuer le combat pour la libération du maire Khalifa Sall».

Parmi les souteneurs du maire de la Patte d’Oie, il y a Ndèye Thioro Guèye Diop, conseillère municipale de la ville Dakar et de Taxawu Dakar et militante socialiste. Elle voit le problème de la succession de Khalifa Ababacar Sall sous un autre angle. Joint au téléphone par Sud quotidien, elle a justifié son engagement pour Banda Diop par un souci de garder la mairie de Dakar sous l’escarcelle socialiste. «Banda Diop est un jeune travailleur et en plus, il est socialiste membre de la coalition Taxawu Dakar. Voter pour lui permettra de maintenir notre parti, le Ps, à la direction de la ville de Dakar puisqu’il n’a jamais renié ses valeurs socialistes. Je pense que tous les socialistes doivent soutenir sa candidature dans le sens où le maire sortant est de notre parti. Nous regrettons ce qui est arrivé à Khalifa Ababacar Sall mais comme c’est la loi qui prévoit qu’on le remplace, on doit tout faire pour éviter que la mairie échappe à notre parti», a-t-elle assuré. Avant d’insister : «Je reconnais le travail que Soham El Wardini a abattu à la mairie, mais il faut savoir que les enjeux sont différents. Nous luttons aujourd’hui pour la survie de notre parti. Si elle était militante socialiste, ça ne poserait aucun problème mais elle ne l’est pas. Elle nous a rejoints dans la coalition Taxawu Dakar avec son parti. N’empêche, nous sommes et resterons socialistes et il n’est pas question pour nous de voter pour un candidat autre qu’un socialiste».

CANDIDAT DE LA DERNIERE MINUTE A LA MAIRIE DE DAKAR : Le maire Moussa Sy saute dans le bain

Outre les deux candidatures issues de la coalition Taxawu Dakar, il y a également celle de Moussa Sy. Maire de la Commune des Parcelles assainies, Moussa Sy qui était jusqu’ici 2e adjoint au maire de Dakar a déclaré dans la nuit d’hier, vendredi, sa candidature à la succession de son «grand frère et grand maire de Dakar», Khalifa Sall alors qu’il rencontrait ses partisans. «Après avoir rendu grâce au bon Dieu et prié sur le Prophète Mohamed (paix et salut sur lui), j’ai l’insigne honneur d’annoncer ma candidature à la Mairie de Dakar», a déclaré l’édile de la commune des Parcelles assainies qui estime disposer suffisamment d’expérience pour briguer le maire de Dakar, pour avoir été un conseiller municipal de Dakar depuis 22 ans. «Siégeant au Conseil municipal de la Ville de Dakar depuis 22 ans, ayant occupé des postes d’adjoint au Maire de la Ville à plusieurs reprises, et actuel Maire de la Commune des Parcelles assainies depuis 10 ans, j’estime pouvoir faire profiter aux Dakaroises et aux Dakarois, de mon expérience dans la prise en charge de leur destinée municipale», a indiqué Moussa Sy. Sa candidature annoncée à la dernière minute va certainement jouer au trouble-fête, lors du vote prévu aujourd’hui. En effet, très proche du maire révoqué, Khalifa Ababacar Sall, Moussa Sy qui est connu pour son franc-parler et sa franchise, se présente comme une alternative.

Les élus de Bby, en position de grands-électeurs

A côté de ces deux camps rivaux, il y a également un autre qui regroupe des élus proches du pouvoir. Minoritaires dans le Conseil municipal, leur posture face à cette division dans l’équipe majoritaire risque d’être déterminante dans le choix du successeur de Khalifa Sall. D’ailleurs, intervenant sur les ondes de la Radio futurs médias, Alioune Ndoye, le maire de la Commune de Dakar-Plateau, élu en 2014 sur la liste Taxawu Dakar qu’il a reniée, lors du référendum de 2016, semble même confirmer cette thèse. En effet, soulignant qu’il n’est pas candidat bien qu’on lui prête beaucoup d’intentions, le natif du Plateau a précisé que «toute personne que j’aurais à soutenir est certaine d’être maire de la Ville de Dakar. Ce n’est pas de la prétention, ce que je suis en train de vous dire là est une analyse poussée et sérieuse des rencontres et discussions qui sont faites et que je vais poursuivre jusqu’à ce soir». Pour sa part, Zator Mbaye, conseil municipal de Dakar, membre de l’Alliance des forces du progrès (Afp-mouvance présidentielle) sur les ondes de cette même radio privée, a souligné que le problème n’est pas relatif à une opposition entre Taxawu Dakar et Benno Bokk Yaakaar avant d’assurer qu’aucun candidat ne pourra être élu, y compris celui issu de la coalition majoritaire au Conseil municipal, sans les voix de Bennoo. (SudOnline)