El Hadji Hamidou Kassé : “La dimension de rassembleur a beaucoup joué dans le charisme d’Amath Dansokho”

Alors le Sénégal dans sa diversité, religieuse, ethnique, politique assistait à la cérémonie de la levée du corps de l’ancien ministre, l’ancien maire de Kédougou, Amath Dansokho, rappelé à Dieu à l’âge de 82, vendredi, et qui compte l’accompagner jusqu’à sa dernière demeure dans les cimetière Thiaka de Saint Louis, le philosophe et ministre conseiller du président de la République, El Hadji Hamidou Kassé retrace sur les ondes de Sud Fm, le parcours de celui qui a marqué l’histoire politique du Sénégal. En l’occurrence Amath Danskho qui avait, “la claire conscience que la masse populaire est le moteur de l’histoire” et que “la dimension de rassembleur a beaucoup joué dans le charisme d’Amath Dansokho”.

La gauche plurielle du Sénégal n’a pas pu s’inscrire dans l’horizon sociologie et anthropologique des Sénégalais. Un pays qui n’a jamais connu de cristallisation. Or le discours de gauche est violent, a l’option révolutionnaire de prise de pouvoir par la violence. Mais avec la légalité de prise de pouvoir par les urnes, la gauche plurielle au Sénégal n’a pas pu s’adapter au nouveau contexte”, fait-t-il remarquer. Et, “renseigne-t-il, c’est le côté énigmatique de l’histoire politique sénégalaise car aucune formation de gauche n’a accédé au pouvoir”. Une sorte de lacune dans la stratégie politique qui a semblé profiter à Me Abdoulaye Wade notamment après sa thèse sur l’économie des Mourides. “On peut dire que le Parti démocratique sénégalais (Pds) est un parti institutionnel qui a substitué la gauche. Son leader Me Abdoulaye Wade a avancé une stratégie homogène et a pris le pouvoir en 2000”, analyse-t-il avant de reconnaitre que “le Parti pour l’Indépendance et le Travail (Pit-Sénégal) a été dans tous les combats pour la configuration politique”. D’ailleurs souligne El Hadji Hamidou Kassé, “ce qui faisait le charisme d’Amath Dansokho c’était sa spontanéité. Lui qui n’était même pas dans la communication politique, dans l’art de convaincre. Il était dans un discours artistique. Son speech était accrocheur, épuré de tout stratégie communicante. Amath Dansokho était avec Abdou Diouf, il le combattait, il était avec Abdoulaye Wade il le combattait”. Le ministre conseiller du président de la République de poursuivre : “c’est cette dimension de rassembleur qui a beaucoup joué dans sur le charisme d’Amath Dansokho”. D’après El Hadji Hamidou Kassé, Amath Dansokho était au-delà de la crispation et de la cristallisation. Il n’avait pas une vision héroïque de la politique mais la claire conscience que c’est la masse populaire qui est le moteur de l’histoire. Ce qui le pousse à soutenir que “ce qu’on peut retenir est que Amath Dansokho a montré que la politique doit dépasser la notion d’adversité en démocratie”.

