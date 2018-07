El Hadji Hamidou KASSE : « Adjibou SOUMARE est un pion de Karim WADE »

Le ministre-conseiller en charge de la communication de la présidence de la République est très loquace ces derniers jours et ne lâche que des bombes.

Après avoir soutenu, sur twitter, que personne n’a jamais dit que l’arène nationale a été financé par l’Etat du Sénégal», il est revenu à la charge. Invité sur le plateau 7Tv, le ministre-conseiller a fait dans la révélation ou dans la délation. Selon lui, Adjibou SOUMARE serait un pion de Karim WADE.

« Il y a des indices et certains mêmes disent que c’est Karim WADE qui l’a envoyé », soutient El Hadji Hamidou KASSE. Et d’ajouter « certains disent même que lui (Adjibou SOUMARE, ndlr) et Boubacar CAMARA sont envoyés par Karim WADE ».

Et le ministre-conseiller en charge de la communication de la présidence de la République de demander à Adjibou SOUMARE de faire attention. « Il était avec eux. C’est lui Abdoulaye WADE et Karim WADE qui étaient là ensemble », déclare-t-il. Avant d’indiquer, « tout cela est possible, c’est de la politique…Et, ce sont tous des amis ».

Boubacar CAMARA, ancien DG des Douanes, a affiché ses ambitions politiques au mois de mai dernier. (Avec WALFNet)