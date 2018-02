Education et santé : Mamadou Yéro Diop, un fils de Thiancone Hiraye “offre du matériel d’une valeur de 60 millions de francs Cfa

“Kala ko jibina yo wuur nafa” (Que Dieu accorde la vie à tout enfant”, dit l’adage Pulaar, car on ne sait pas à qui il pourra être utile un jour. C’est ce qui est en train de se passer à Thiancone, un village de la commune de Ogo, où un jeune français de père sénégalais et de mère asiatique est revenu à la terre des ancêtres pour y apporter son soutien, participer à l’amélioration de la santé, à l’éducation et à la formation des citoyens. En effet, M. Mamadou Diop, fils de Yéro Diop, Directeur de MDI Technologies, “a offert du matériel d’une valeur de 60 millions de francs Cfa”, qui a été réceptionné au cours du week-end. Regarder la vidéo…, et lisez le texte de laviesenegalaise.com, consacré à l’évènement.

Le village de Thiancone Hiraye dans la commune de Ogo département de Matam a réceptionné samedi un lot important de matériel médical et informatique avec divers autres articles estimé à plus de 60 millions de francs Cfa. Un geste du groupe MDI Technologies hautement salué par le maire de Ogo et les autorités académiques de la région.

MDI Technologies, société spécialisée dans le secteur de l’industrie (automobile, agro-alimentaire, aéronautique…) présente en France mais également en Turquie, au Maroc et dans d’autres pays s’investit dans l’humanitaire. L’entreprise dirigée par le Sénégalais Mamadou Diop dont les initiales portent le nom (MDI Technologies) vient de créer son Association MDI Sénégal. Celle-ci s’était engagée à doter de matériels et d’équipements pédagogiques et didactiques à l’école et à la case de santé du village de Thiancone Hiraye, situé dans la commune de Ogo. Chose promise, chose due. MDI Technologie a ainsi joint l’acte à la parole. L’un des objectifs de MDI Technologie au Sénégal, c’est de contribuer à l’amélioration du système éducatif et surtout du secteur de la santé.

Thiancone Hiraye dispose d’une école primaire pour un effectif de 500 élèves. Seulement, ce village fait face encore à l’absence d’électricité et à des difficultés d’approvisionnement en eau potable, même si un forage est déjà construit dans la localité. Alors que la case de santé est moins lotie. 9 agents y travaillent bénévolement dont six des itinérants. Le matériel médical dont dispose la structure sanitaire est rudimentaire. Dans une armoire qui tient figure de pharmacie, on aperçoit que quelques boîtes de médicaments, un paquet de coton et d’autres accessoires médicaux en nombre très limité. Par jour, la case de santé peut enregistrer jusqu’à trois accouchement et parfois dans des conditions difficiles.

Fort de ce constat amer, au cours de son premier séjour au Sénégal, l’association MDI Technologies, de retour en France, a organisé une campagne de levée de fonds. Celle-ci a permis de récolter des dons en matériel informatique (ordinateurs, imprimantes, photocopieuses), mais aussi médical, composé de lits, de matelas, des tensiomètre, du matériel de stéthoscope, des fauteuils roulants pour handicapés, et d’autres matériels de soins pour la santé de la mère et de l’enfant, estimés à plus de 100.000 Euros soit environs 65.000.000 de Francs CFA.

La cérémonie de réception dudit matériel s’est déroulée samedi en présence du Maire de Ogo, Amadou Kane Diallo accompagné d’une forte délégation, le nouvel Inspecteur d’Académie (Ia) de Matam, Mbaye Babou qui a effectué à l’occasion sa première sortie depuis son arrivée à Matam. A ses côtés, il y avait aussi l’Inspecteur de l’Education et de la Formation (IEF), Bamba Seck ainsi que d’autres personnalités.

Satisfait de ce geste du bienfaiteur à savoir l’association MDI Technologies, le maire de Ogo a fait Mamadou Diop, président de la structure, citoyen d’honneur de sa ville, compte tenu de son engagement à investir au profit de la communauté en créant des emplois, mais aussi d’aider les populations à accéder aux soins et à une éducation de qualité. Au nom du ministre de l’Education nationale, l’IA Mbaye Babou a rendu un vibrant hommage au bienfaiteur pour son soutien à l’école sénégalaise et aux fils de son terroir. « Ce geste s’inscrit, a-t-il dit, dans l’appel du Président Macky Sall au retour au royaume d’enfance pour rendre à l’école et à la communauté ce qu’elles nous ont déjà offerts étant tout petit ».

Un investissement de 200 millions bloqué par l’absence d’électricité et de la connectivité

En octobre dernier, MDI Technologie avait annoncé son intention d’installer un four solaire pour la fabrication de pains et autres produits dans l’agroalimentaire pour un montant de 200 millions de francs Cfa et créer quelques 50 emplois dans la zone dès février 2018. Ce souhait n’a pu pour l’instant se concrétiser du fait de l’absence d’électricité et d’Internet dans le village.

Toutefois, MDI Technologies compte investir dans la région de Matam pour soutenir le président Macky Sall dans le cadre de l’atteinte des objectifs fixés dans le Plan Sénégal Emergent (PSE). Ce qui fait dire au Président Directeur Général de MDI–Technologie, Mamadou Diop que ce don de matériel n’est que le début de leurs actions et de leurs intentions pour Matam et le Sénégal en général.