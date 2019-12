Ebullition du front social, insécurité grandissante…: Serigne Mbacké Ndiaye  prône le déploiement de l’Armée

Grève des travailleurs de la SDE avec son corollaire de pénurie d’eau dans plus quartiers de Dakar, l’arrestation des manifestants contre la hausse du prix de l’électricité, l’insécurité grandissante presque dans toutes les localités du pays, les embouteillages sur les artères de Dakar… Un cocktail qui effraie le leader du Rassemblement pour la Pérennisation du Libéralisme, Serigne Mbacké Ndiaye qui lance un appel aux autorités à privilégier la concertation.

«Quand on dirige un pays, il faut privilégier la concertation pour éviter une confrontation inutile », c’est la conviction du leader. Il fait, ainsi allusion, à la tension née de la décision d’augmenter le prix de l’électricité et le bras de fer entre les travailleurs de la Société des Eaux et le gouvernement. «Les politiques sont élus pour satisfaire les besoins de la population. Ainsi, avant de prendre certaines décisions, il faut privilégier une large concertation avec les associations des consommateurs, avec organisations de la société civile, les politiques, les leaders d’opinions», indique-t-il. Et de poursuivre : «Si la Commission de Régulation du secteur de l’électricité avait suffisamment communiqué avant de prendre la décision d’augmenter le prix de l’électricité, il n’y aurait pas eu ces réactions».

Le leader du Rassemblement pour Pérennisation du Libéralisme (LPL) formule le même reproche au gouvernement qui semble rater sa politique de communication. «Il y a un mécontentement général à cause des embouteillages à Dakar alors qu’on est en train de construire treize ponts et la BRT à Dakar pour un bon plan de circulation. Il suffit de bien communiquer sur ces réalisations pour atténuer les frustrations».

Egalement, après avoir regretter le dialogue de sourd entre le gouvernement et les travailleurs de la SDE, il exige, quand même, des autorités, la fourniture correcte de l’eau aux populations.

Se prononçant sur l’insécurité grandissante presque dans tout le territoire national, Serigne Mbacké Ndiaye estime la sécurité est la question centrale et prône le déploiement de l’armée dans les zones d’insécurité.

Abdou Hawa TIMERA