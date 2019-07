Drogues : Encore une nouvelle saisie de cocaïne au port de Dakar

Selon communiqué de la direction des relations publiques de la Douane : “Dans le cadre de la lutte contre la Criminalité transfrontalière organisée (CTO), la Douane sénégalaise a encore saisi, dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 juin 2019, 798 Kg de Cocaïne au Môle 1 du port de Dakar”.

La drogue a été découverte sur 15 véhicules dans un lot de dizaines de Renault neufs (même type de véhicules que ceux qui avaient servi de cache aux 238 Kg de Cocaïne saisis le 26 juin dernier). La prise a été effectuée sur un bateau dénommée « Grande Nigéria » en provenance du Brésil, en présence du Directeur de l’OCRITIS.

Le travail de contrôle, de vérification et d’investigation se poursuit pour recueillir toutes les informations utiles et nécessaires à l’enquête.

La Douane informe qu’elle conduit l’enquête avec sérénité, professionnalisme et avec toute la rigueur requise dans des dossiers comme celui-ci.

Dans cette opération, la Douane sénégalaise a ouvert des passerelles d’échange et de collaboration avec l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité.

Comme elle l’a toujours fait, la Douane communiquera, à chaque fois que de besoin et en toute transparence sur tout ce qui concerne cette affaire.

La Douane sénégalaise tient à préciser que la lutte contre le trafic de stupéfiants est un combat pour la paix, la stabilité et le développement économique et social du pays qui

requière la collaboration et le soutien de tous les sénégalais aux Forces de défense et de sécurité afin qu’elles puissent faire face à ce fléau planétaire.