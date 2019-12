Dr Rogation Der Poda soutient Kadré Désiré Ouédraogo et fait confiance au franc CFA

Ancien Professeur de l’Ecole nationale de Régies financières (ENAREF) et à l’Université de Ouagadougou, ancien chef du Département Finances de l’ENAREF, ancien Directeur des services centraux au siège de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), actuel Directeur général du Centre d’Etudes et de Conseils Juridiques et Financiers (CECJF) et Consultant International, Dr Der Rogation PODA fait autorité en matière de réglementation bancaire et des questions monétaires et financières. Hier, à son domicile à Dakar, à la fin de ses échanges avec de nombreux Burkinabé résidant au Sénégal, pour les informer de la mise en place au Sénégal, d’un Mouvement de soutien à la candidature de Kadré Désiré Ouédraogo (KDO), Dr Poda a répondu à une interpellation des journalistes relative à sa position par rapport au franc CFA. Ecoutez sa réponse…