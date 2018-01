Dr Cheikh Kanté, Ministre chargé du suivi du PSE tisse un partenariat avec le Club Sénégal Emergent (CSE)

Ferloo.com – “Le Dr Cheikh Kanté, Ministre d’Etat, Ministre chargé du suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE), a reçu une forte délégation du bureau Club Sénégal Emergent (CSE), dirigée par son Président, M. Youssou Diallo, par ailleurs, Président du Conseil d’administration de la SONACOS, ce jeudi 25 janvier 2018, de 10 à 12 heures, dans les locaux de son département”, C’est en tout cas ce que nous apprend un communiqué signé par le Ministre d’Etat, Ministre chargé du Suivi du Plan Sénégal Emergent (PSE), Dr Cheikh KANTE et M. Youssou DIALLO, Président du Club Sénégal Emergent (CSE), parvenu à notre rédaction.

Cette audience avait pour objet “de tisser des relations de partenariat fécond autour du PSE entre le Ministère et le club Sénégal Emergent”.

Le Président du Club Sénégal Emergent, Monsieur Youssou DIALLO, après avoir défini le Ministre d’Etat chargé du suivi du PSE Dr Cheikh KANTE comme “un homme de conviction, d’engagement et de vision, l’a vivement remercié pour sa grande réactivité”.

Entouré de ses proches collaborateurs et de son collègue, Mame Mbaye Niang, Ministre du Tourisme, par ailleurs, Président du Mouvement Initiatives 2035, le Ministre d’Etat s’est dit “satisfait de cette rencontre et a remercié à son tour le Président du CSE pour l’initiative”.

Cette réunion tripartite a, aussi, été l’occasion de remercier le CSE, pour la médiation “réalisée en recevant le mardi 23 janvier 2018, de 16h30 à 20h30, une délégation du bureau du SAES conduit par son Secrétaire général, en présence du Médiateur de l’UCAD”.

Au cours de cette même rencontre, il a aussi été fait cas de la situation sociale du pays, marquée par un accès de fièvre du front social. Tout en “saluant l’esprit d’ouverture et de négociation de Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République, affirmé lors du dernier Conseil des ministres, un appel a été lancé à l’ensemble des protagonistes, en général, et les leaders syndicaux, en particulier, à faire preuve de responsabilité et de patriotisme, pour préserver la paix sociale et les acquis précieux obtenus depuis le début de mise en œuvre du PSE”.

Revenant aux objectifs de la rencontre, après avoir donné son accord à impliquer désormais le CSE dans toutes les activités du PSE, comme le souhaite le Chef de l’Etat, Dr Cheikh Kanté et ses hôtes ont pris ensemble les mesures fortes, suivantes :

Signer avec les medias, un projet d’information de dialogue et d’échange autour du PSE, à travers une émission télévisée, intitulée « Boulevard de l’Emergence » ;

Se rencontrer tous les jeudis, à partir de 13 heures, autour d’un déjeuner sanctionné par un communiqué sur les activités du PSE et de toute l’actualité (ce programme de déjeuner démarre le jeudi 1 er février 2018) ;

février 2018) ; Organiser un séminaire d’appropriation du PSE (mais la date de démarrage est à fixer ultérieurement d’accord parties entre le Ministère en e charge du PSE, le CSE et Initiatives 2035) ;

Présider conjointement l’installation de l’antenne du CSE à Ziguinchor, le samedi 20 février 2018 ;

Procéder conjointement à l’installation de l’antenne du CSE à Tambacounda, le 17 mars 2018 ;

Organiser conjointement dans le cadre du PSE un colloque International dénommé « Sénégal logistique 2035 », le 17 avril 2018, à Dakar.

Organiser chaque fois que de besoin des rencontres de réflexion et d’échange sur les questions brulantes d’actualité relative au PSE.

Les trois structures partenaires : (Ministère en charge du PSE, CSE, Initiatives 2035), tout en réaffirmant leur ouverture à toutes les organisations de la Société civile travaillant autour du PSE, ont décidé de créer une plateforme de communication, pour apporter un soutien clair, net, précis et sans ambages au candidat de l’Emergence qu’est le Président Macky Sall.

Enfin, le Ministre Mame Mbaye Niang, par ailleurs, Président de Initiatives 2035 et M. Youssou Diallo, Président du CSE “ont remercié le Ministre d’Etat, Dr Cheikh Kanté, pour son esprit d’ouverture, sa générosité et son engagement sans fioritures aux côtés du Président Macky Sall pour un Sénégal Emergent”.