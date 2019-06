Dr Cheikh Guèye : “Les mimiques et les déclarations du procureur ne rassurent pas…”

Dr Cheikh Guèye : “Les mimiques et les déclarations du procureur ne...

Ferloo.com- Le Docteur en géographie, le Pr Cheikh Guèye s’est prononcé sur le présumé “scandale” des contrats pétroliers. C’est pour exiger de la lumière et de toute la vérité sur cette affaire. Mais sur les ondes de Sud Fm, il estime que “les mimiques et autres déclarations et démarche du procureur de la République ne rassurent guère”.

“Il faut que la vérité éclate”, exige-il des autorités judiciaires du Sénégal car, alerte-t-il, “personne n’a intérêt à ce que ces manifestations de rue aboutissent à un changement de régime”. Mais s’empresse-t-il de regretter que “les mimiques, les déclarations et la démarche du procureur de la République ne rassurent pas”, car souligne-t-il, “les vrais acteurs ne sont pas convoqués au niveau des enquêteurs. Ce sont les gens de la périphérie à ce présumé “scandale” des contrats pétroliers et gaziers qui sont convoqués par le procureur”.

Selon lui, la rue a raison de mettre la pression sur le pouvoir en place afin qu’il ait toute la lumière sur les contrats pétroliers et gaziers pour la postérité. Mieux soutient-il “on doit demander qu’une véritable justice soit faite. C’est la seule garantie qu’on peut donner aux manifestants et non une justice orientée”.

Dans ce registre le Dr Cheikh Guèye pense que “le président Macky Sall aurait pu éviter d’impliquer sa famille dans la gestion des affaires publiques. “Il faut qu’il se départisse de cette logique familiale, clanique et dynastique dans la gouvernance de l’Etat”, insiste-t-il. A cet effet d’ailleurs, il suggère une loi dans ce sens.

Par ailleurs, le Dr Cheikh Guèye dit ne pas comprendre “les réactions épidermiques de la majorité suite à la publication du rapport de la Mission d’Observateurs de l’Union européenne. “Il ne faut pas oublier que ce rapport de la Mission d’Observateurs de l’UE est rédigé en partie par des experts sénégalais”. “Moi, j’inviterai les autorités à positiver les recommandations de ce rapport…”, suggère-t-il.