Doudou Sarr : “Le dialogue est urgent et nécessaire au Sénégal”

Ferloo.com-Dans un contexte d’ébullition du front social, surtout dans les secteurs sociaux (éducation, santé), Doudou Sarr estime, sur les ondes de Sud Fm, que “le dialogue est urgent et nécessaire”.

Selon Doudou Sarr, le dialogue n’est pas « quand je serai élu, tu auras un poste”. Aussi, ajoute-il, «il y a eu des erreurs d’analyse des résultats des dernières élections car aucun responsable politique n’a pas penser à la résolution de la question de comment réintégrer le Sénégal. Personne n’a réfléchi sur l’avenir du Sénégal”, allusion faite à l’ébullition du front social. “Le dialogue est donc urgent et nécessaire au Sénégal”, exige-t-il.

“Dans ce dialogue, suggère-t-il, le gouvernement devra s’asseoir avec tous les syndicats et leur dire voilà les ressources dont on dispose et voilà les prévisions budgétaires et marcher ensemble vers la répartition équitable de ces ressources pour éviter des frustrations”.

Se prononçant sur l’affaire Khalifa Sall, Doudou Sarr s’interroge d’abord sur le statut de la caisse d’avance. Il s’empresse de répondre que “ces caisses sont de fonds politique”. Et puisque, dit-il, “le droit n’a pas réglé le statut des caisses, l’affaire Khalifa Sall doit être traitée politiquement”.