Double suicide par pendaison à Thiès : Ce qui s’est passé

A Thiès, les quartiers Sylmang et Thialy se sont réveillés hier dans la douleur et la consternation. Deux morts par pendaison ont été découverts à la même heure, à 7 heures du matin, par les populations de ces deux dites localités. C’est, en effet, à cette heure que les services de police et les sapeurs-pompiers ont été saisis de la découverte, derrière le quartier Sylmang de la commune Thiès Est, du corps sans vie identifié comme étant celui du nommé Antoine Kaï Diouf. Lequel a été trouvé pendu au bout d’une corde attachée à un manguier. Sur les lieux du drame, les limiers constateront les faits avant de laisser le soin aux sapeurs-pompiers d’évacuer le corps à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène.

Après les premières investigations il a été établi que le sieur Antoine est natif du village de Pout Diack dans la commune de Notto Diabass, mais qu’il résidait au quartier Diamaguène. De même, il était âgé de 48 ans et était père d’une famille composée de son épouse et de quatre enfants et qu’il ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Aussi la question qui se pose est celle de savoir pourquoi il a choisi un endroit aussi éloigné de son lieu d’habitation pour mettre un terme à sa vie et dans des conditions aussi atroces que la pendaison.

S’agissant du second cas, il s’est produit au quartier Thialy de la commune Thiès Nord. La découverte remonte elle aussi à 7 heures du matin quand les populations ont alerté la police et les sapeurs-pompiers. Là aussi les policiers enquêteurs n’ont pu que constater le corps sans vie de la dame Bousso Fall suspendu au bout d’une corde attachée à un des poteaux sur la terrasse de sa demeure. Des traces de sang étaient autour du cou et sur le mur laissant supposer que la victime s’était débattue dans les derniers moments de sa vie. Aussi et après ces premiers constats, les sapeurs-pompiers ont été autorisés à transférer le corps à l’hôpital Amadou Sakhir Ndéguène pour les besoins de l’autopsie. Selon certains témoignages, la dame Bousso Fall était âgée de 61 ans. Toutes informations qui seront certainement vérifiées et approfondies par la police qui a ouvert une enquête pour élucider ces deux cas. (WalfNet)