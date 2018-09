Doomi Rewmi (BBY) a montré la fragilisé du Fnr devant les chancelleries

Ferloo.com- La coalition Doomi Rewmi a emboité le pas à l’opposition en effectuant des tournées de clarifications et des rectifications des contre vérités servies par l’opposition auprès des ambassades accréditées au Sénégal.

Habib Ndao membre de la dite coalition regrette que l’opposition ait choisi la voie non patriotique de la délation pour ternir l’image de notre pays, de notre démocratie et de nos institutions. Doomi Rewmi a choisi de faire ces tournées d’explication dans le seul but de rétablir les faits et la vérité auprès de nos partenaires techniques et financiers.

Jamais dans l’histoire du Sénégal, des leaders de la coalition au pouvoir n’ont effectué des séances d’explication et de rectification auprès des chancelleries, cette démarche a toujours été celle de l’opposition.

En adoptant cette stratégie Doomi Rewmi veut montrer que notre opposition sans programme sans fibre patriotique , a fait preuve d’irresponsabilité en jetant le discrédit sur l’image de notre pays pour masquer les avancées économiques ,sociales et démocratiques depuis 2012 et ce à défaut de pouvoir mobiliser les masses.

Doomi Rewmi a félicité l’Union Européenne de l’excellence de la coopération entre le Sénégal et les pays membres en rappelant aux diplomates la volonté politique inébranlable du Président Macky Sall de dérouler les grands axes de la phase II du PSE, dans une d2marche inclusive et participative. Doomi Rewmi a confirmé aux diplomates la solidité de la dynamique de la coalition Benno Bokk Yaakar qui a poussé un grand parti comme le parti socialiste à cautionner la candidature de Macky Sall . La coalition Benno qui durant 07 ans a résisté à toutes les intempéries .Doomi Rewmi a profité de cette audience pour montrer la fragilité du FNR (Front de Résistance Nationale).