Doit-on bafouer les orthodoxies des politiques monétaire et budgétaire pour relancer nos économies ? (Par Ahmet Sarr)

En ces temps de crise économique inédite à l’échelle planétaire, où toutes les orthodoxies monétaires et/ou budgétaires sont bafouées par les banques centrales et les Etats de certains pays développés, notamment les Etats-Unis et la France, pour secourir leurs économies en récession forcée, une question titille notre esprit. Nos pays africains, membres de la BCEAO et de l’UMOA, ont-ils également cette opportunité de brocarder ces orthodoxies, sans conséquences ?

La Réserve fédérale des Etats-Unis (Fédéral Reserve System) utilise, au besoin, une politique monétaire, non conventionnelle, qu’on appelle « quantitative easing » pour lutter contre la baisse de l’activité économique ou récession. Elle consiste à créer de la monnaie ex-nihilo, c’est-à-dire sans contreparties, et de s’en servir pour l’achat des bons du trésor et/ ou des obligations d’emprunt du gouvernement américain ou d’actifs toxiques tels que les « subprimes » (crise de 2008).

L’objectif de cette politique, en bref, est d’injecter des liquidités dans l’économie et de faciliter l’accès au crédit, à des taux d’intérêt très bas, i.e. à un chiffre 1.5%-5%, aux ménages, aux entreprises et petites et moyennes entreprises (PME), moteurs de la croissance économique. Lors de la crise économique de 2008-2009, les Etats-Unis ont utilisé cette politique pour relancer leur économie. Le 15 mars 2020, la Banque fédérale américaine a renoué encore avec cette politique et a lancé un programme de 700 milliards de dollars.

En France, le Président Emmanuel Macron promet une relance de l’économie- plan initial de 300 milliards d’euros- « quoi qu’il en coûte », au mépris du sérieux budgétaire; ce qui rend l’objectif d’un déficit budgétaire de 2,2% du produit intérieur brut (PIB) caduc pour 2020. En d’autres termes, un endettement massif, sans limites, faisant fi du seuil du déficit budgétaire de 3% de l’Union économique et monétaire européenne. Rappelons que pendant des années, certains pays européens ont dépassé ce seuil budgétaire sans payer des amendes prévues par les règles de la banque. Et, toujours, dans ces mesures de relance de leur économie, le Premier ministre Edouard Philippe prévoit même des nationalisations d’entreprises pour sauver le patrimoine industriel de la France. Ainsi, au prix de la rigueur budgétaire, la France, comme d’autres pays de la zone euro et du monde développé, s’approprie tous les instruments pour sa survie économique.

Au vu de ces deux exemples, des questions spécifiques surgissent :

Pourquoi la BCEAO n’entreprend pas le « quantitative easing » en achetant, par exemple, la dette publique des Etats membres pour augmenter les liquidités ? Quels en sont les obstacles ? Certainement pas l’inflation.

Pourquoi la BCEAO ne baisse pas ses taux directeurs, actuellement de 2.5% à 4.5%, à un niveau proche de zéro, de manière à ce que les banques commerciales puissent diminuer leurs taux d’intérêt, déjà exorbitants, qui inhibent une relance économique; donc une croissance économique ?

Les taux d’intérêt des banques au Sénégal, peut-être celles de la sous-région, caracolent à deux chiffres. D’où cette question subsidiaire. N’y a-t-il pas là, en ces moments de sauve-qui-peut ou : comme nous le disons en Wolof, « kou nek ya gi xol noye todje sa bopou dianah », un argument pour réévaluer la structure des taux d’intérêt des banques commerciales ?

Nos Etats, surtout ceux de l’UMOA, se heurtent à des limites dans le choix des leviers monétaires. En fait, l’option budgétaire est plus usitée pour relancer leurs économies, et le Sénégal ne fait pas exception. Devons-nous, à notre tour, sacrifier le seuil d’un déficit budgétaire de 3% du PIB de l’UEMOA pour stabiliser et relancer nos économies, car une hausse des impôts ne semble pas la voie indiquée ?

En définitive, ces questions soulèvent la problématique de notre souveraineté monétaire. Ça grince ! La girouette de la souveraineté monétaire pointe vers l’Occident. Et, seule, une volonté politique forte peut la faire changer de direction.

Ahmet Sarr

New York, USA

Le 22 mars 2020