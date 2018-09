Doha: Wade, Madické, Karim vers une entente tacite sur la candidature du Pds

Après la brouille qui a opposé le Président Wade et son ancien chef de la diplomatie sénégalaise, Me Madické Niang, place à la détente qui semble élever les deux hommes sur un pallier supérieur. Au centre de leur préoccupation, la candidature du parti démocratique Sénégalais (Pds) qui pose beaucoup plus de problème qu’il n’en résout. Ainsi, pour arrondir les angles, Me Wade a in extrémis invité Madické à Doha.

Après avoir fumé le calumet de paix suite à leur brouille consécutive à l’idée d’un plan B du Parti démocratique Sénégalais (Pds) supposé agité par Madické et Cie, le Président Wade a dû se résoudre à mettre de l’eau dans son vin. Ainsi, après avoir salué l’humilité qui anime son ancien ministre des affaires étrangères et l’envoyé à Touba dans le cadre du Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, le Pape du sopi a invité Madické à le rejoindre sur Doha, selon le journal Témoin. Les enjeux sont énormes et le Pds pris au défi par la majorité présidentielle, se retrouve dans une posture incommode. La candidature controversée de Karim Wade continue d’alimenter les débats les plus contradictoires entre libéraux, et comme l’erreur politique se paie cash ; Wade, Karim et Madické vont devoir tailler bavette à Doha pour arrondir les angles. L’imminence du retour au bercail de Karim Wade se heurte à l’intransigeance d’un pouvoir qui agite de plus en plus sur la tête de ce dernier, l’épée de Damoclès, tandis que les libéraux radicaux s’arcboutent toujours sur un plan A de leur parti. Un pari difficile qui ne semble pas offrir une porte de sortie à un Pds qui se complait à une impasse politique qui ne traduit que l’absence de démocratie interne d’un parti qui se relaie de père en fils. Une fois à Doha au demeurant, Madické Niang, Wade et Karim se regarderont les yeux dans les yeux afin que le Pds puisse se sortir de l’ornière dans un contexte préélectoral où rien n’est encore acquis d’avance. (Senegal7)