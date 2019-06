Direct Caire- Sénégal vs Tanzanie (2-0)- Kalidou Koulibaly: « On aurait pu faire mieux »

Direct Caire- Sénégal vs Tanzanie (2-0)- Kalidou Koulibaly: « On aurait pu...

Le Sénégal a battu la Tanzanie lors de la première journée de la poule C. Les lions ont assuré leur première victoire. Kalidou Koulibaly fait le résumé du match au micro de wiwsport.com.

Le Lions du Napoli explique que le Sénégal aurait pu faire mieux en inscrivant d’autres buts. Les lions ont raté beaucoup d’occasions dans cette rencontre.

« Je ne sais pas si c’est une victoire sans forcer, mais on aurait pu faire mieux. Dommage qu’on n’ait pas pu marquer plus de buts, le plus important était de gagner ce match qui a été difficile. Maintenant, il va falloir bien récupérer pour préparer le prochain match face à l’Algérie. Il faut arrêter de penser au passé, on est en 2019 et on veut écrire notre histoire à nous ».

Selon le défenseur sénégalais, il faut maintenant se projeter sur l’avenir et se concentrer sur le prochain adversaire qui est le Sénégal. Les lions joueront face aux algériens le 27 juin prochain.

« On a remporté le premier match, il faut se concentrer sur le second, car cela sera difficile, Algérie est un candidat au titre. Il faudra être prêt a 200%. On a un match qui nous attend, moi je ne me focalise pas sur les confrontations directes. Aujourd’hui le football va vite et moi j’ai les yeux rivés pour le prochain match et ce sera pour le gagner ».

Kalidou Koulibaly a réagit par rapport à la blessure de Salif Sané qui est sorti à la 20e minute de jeu. Un coup dure pour l’équipe sénégalaise car il s’est blessé à la cheville.

« Salif Sané s’est tordu la cheville. A la pause, je l’ai parlé, il a eu beaucoup de douleur, mais que cela ne sera pas trop grave. Que cela soit Cheikhou ou Pape qui jouent, on va toujours donner 200 ou 300% pour que le Sénégal gagne. Ce n’est pas un problème. C’est dommage pour lui ».

Par rapport à son avenir avec Naples, le défenseur sénégalais préfère ne pas l’aborder dans cette coupe d’Afrique. Par contre il affirme que le Sénégal veut faire quelque chose de grand dans cette coupe d’Afrique.

« Je ne parle pas de mon avenir, je suis concentré sur le Sénégal. On sait que le Sénégal veut faire quelque chose de grand aujourd’hui, donc on est à 200% pour faire plaisir aux sénégalais. Je vais jouer ma CAN, puis je vais rentrer au Napoli et on verra ce qui se passera. L’important est d’être avec ma sélection et le Napoli m’attend, donc après la CAN, je vais rentrer en Italie ».

