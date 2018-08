« Difficile, compliqué, mal nécessaire…», des étudiants de l’Ucad décrivent l’invalidation des quatre Ufr à l’Ugb

« C’est difficile, compliqué et désolant, c’est un mal nécessaire, voilà quelques mots employés par des étudiants de l’Université cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) pour décrire la situation de leurs camarades de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (Ugb), six jours après l’invalidation des quatre Ufr, par l’Assemblée de l’université.

La situation qui prévaut à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ne laisse pas indifférent leurs camarades de l’Ucad. Cependant, les avis divergent quant au bien-fondé ou non de la mesure prise la semaine dernière, par l’Assemblée de l’université l’Ugb. Car, si certains soutiennent que c’est un mal nécessaire, d’autres par contre mettent le doigt sur le laxisme des autorités qui ont laissé la situation pourrir.