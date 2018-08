Dialogue politique : Moise Dionne déplore le double jeu du régime

Macky Sall ne jouerait pas franc jeu. Moise Soudieck Dionne, Enseignant chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB), dévoile la stratégie du régime en place sur le dialogue politique. “Il y a, avec le régime en place, une constante propension à piétiner les droits et libertés de l’opposition et des opposants et à imposer unilatéralement sa volonté dans la définition des règles de la compétition électorale dont la dernière manifestation la plus flagrante est relative au parrainage adopté dans un contexte de rupture du dialogue politique à la suite de l’organisation catastrophique des législatives du 30 juillet 2017 qui ont consacré un recul démocratique de près de 20 ans en nous ramenant à la situation chaotique des locales de 1996”, a déclaré Dionne, interrogé par Sud Fm.

Il poursuit : “Il ne me semble pas cohérent de tendre une main pour appeler au dialogue et de tenir de l’autre un gros bâton pour frapper ses adversaires politiques.” À l’en croire, ce ne sont pas des déclarations d’intention urbi et orbi qui vont apaiser le jeu politique et la tension entre le pouvoir et l’opposition. “Ce sont des actes concrets qu’il faut constamment poser afin que la confiance puisse être rétablie et que les règles relatives à la compétition électorale, à la compétition politique en générale puisse être discutée et être adoptée de façon concertée et non pas être la résultante d’une tyrannie de la majorité”, explique Moise Soudieck Dionne. (Avec Seneweb)